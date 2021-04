‘Nomadland’ grote winnaar bij Oscars

De winnaar van de 93ste Oscars, of Academy Awards, is Nomadland. De roadmovie werd niet alleen beste film, maar regisseur Chloé Zhao kreeg ook de Oscar voor beste regie en hoofdrolspeelster Frances McDormand de Oscar voor beste actrice.

Voor McDormand is het de derde maal dat ze een beeldje naar huis mag nemen voor haar acteerwerk, na eerdere Oscarwinst voor haar rollen in Fargo in 1997 en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri in 2018. Bovendien is ze mede-producent van Nomadland én degene die Zhao vroeg om samen met haar het reportage-boek van Jessica Bruder over hedendaagse nomaden te verfilmen.

Er werd zondagavond ook Oscargeschiedenis geschreven. Zhao is de eerste gekleurde vrouw die de award voor beste regisseur kreeg: ze is geboren in Beijing en opgeleid in de VS. Het is slechts de tweede maal dat een vrouw het begeerde beeldje kreeg, alleen Kathryn Bigelow ging Zhao voor in 2010 voor de regie van The Hurt Locker.

In het beeldschone, maar bitterzoete Nomadland reist de werkeloos geworden weduwe Fern (McDormand) in haar camper door de Verenigde Staten van baantje naar baantje. Ferns levensstijl en die van haar mede-nomaden is grotendeels het gevolg van gebrekkige sociale zekerheid, maar de film focust ook op hun veerkracht, vrijheid en de schoonheid van het doorkruiste landschap.

Grote verrassingen waren vooral de Oscars voor beste acteur en actrice die werden uitgereikt in het nogal abrupte einde van de show. Zo versloeg Frances McDormand favorieten Carey Mulligan (Promising Young Woman) en Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom). Anthony Hopkins kreeg het beeldje voor beste acteur voor zijn rol als dementerende vader in The Father en dus niet de voorspelde winnaar, de afgelopen jaar jong overleden acteur Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom). Het is Hopkins tweede Oscar, in 1992 won hij de award voor zijn rol als Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs.

De prijs voor beste mannelijke bijrol ging zoals verwacht naar de Britse acteur David Kaluuya die in het biografische drama Judas and The Black Messiah de Black Panther-revolutionair Fred Hampton speelt. Beste vrouwelijke bijrol werd de Zuid-Koreaaanse Yuh-Jung Youn die de excentrieke grootmoeder speelt in het Aziatisch-Amerikaanse familiedrama Minari.

Glenn Close zag voor de achtste keer de Oscar aan haar neus voorbij gaan, de acteerverteraan was genomineerd voor Beste Vrouwelijke bijrol in Hillbilly Elegy. Ze deelt nu samen met Peter O’Toole de twijfelachtige titel van ‘vaakst genomineerde acteur die nooit won’.

De Oscars in coronatijd

Grote vraag vooraf was hoe de show er zou uitzien in deze pandemie nadat hij twee maanden was uitgesteld door corona. Mede-producent en regisseur Steven Soderbergh wilde dat de avond een „filmische ervaring” zou worden.

Zo begon de show met openingscredits en een lang trackingshot dat de eerste van de vele presentatoren, regisseur Regina King (One Night in Miami), volgde door het iconische Union Station in Los Angeles. Het iconische art decogebouw waarvan de monumentale ruimtes waren te zien in talloze films zoals Blade Runner (1982) of Batmanfilm The Dark Knight Rises (2012), was de centrale locatie van de show.

Af en toe werd er overgegaan naar andere locaties zoals het Dolby Theatre, maar genomineerden waren zo veel mogelijk live aanwezig in Union Station, nadat ze „getest en opnieuw getest” waren. Wisselende presentatoren als Brad Pitt en Laura Dern introduceerden hen aan de hand van hun eerste filmherinneringen of hun eerste baantjes in de filmsector. Dat leverde in combinatie met het beperkte aantal aanwezigen een intieme sfeer op.

Toch waren de 93ste Academy Awards bij momenten een lange zit. Zangnummers werden vooraf vertoond, de gewonnen tijd werd opgenomen door vrij lange speeches waarin genomineerden het meestal serieus hielden. Zo waren er verschillende verwijzingen naar raciale spanningen in de VS.

Ontroerend was de emotionele dankspeech van regisseur Thomas Vinterberg: hij liet weten dat zijn Druk (Another Round) gaat over het vieren van het leven. Hij bedankte zijn dochter die normaal gezien in de film zou spelen, maar tijdens de opnames stierf in een snelwegongeluk. In Druk, onderzoeken vier middelbareschooldocenten of ze beter lesgeven met wat alcohol. De tragikomedie die mee werd geproduceerd door het Nederlandse Topkapi Films, werd beste buitenlandse film.

Het aangrijpende Bosnische drama Quo Vadis, Aida? over de val van Srebrenica met onder meer een Nederlandse coproducent en enkele Nederlandse acteurs, dat genomineerd was in dezelfde categorie als Druk, moest het onderspit delven. Enkele andere verliezers van de avond waren Mank en The Trial of the Chicago 7. Die eerste film, over het ontstaan van de legendarische film Citizen Kane, kreeg tien Oscarnominaties, maar verzilverde alleen beste cinematografie en beste production design. Trial of The Chicago 7 kreeg vijf nominaties maar won geen enkele Oscar.

De winnaars Beste film: Nomadland

Beste actrice: Frances McDormand (Nomadland)

Beste acteur: Sir Anthony Hopkins (The Father)

Beste vrouwelijke bijrol: Yuh-Jung Youn (Minari)

Beste mannelijke bijrol: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Beste cinematografie: Erik Messerschmidt (Mank)

Beste originele scenario: Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Beste bewerkte scenario: Florian Zeller, Christopher Hampton (The Father)

Beste internationale film: Druk (Another Round)

Beste documentaire: My Octopus Teacher

Beste animatiefilm: Soul