Nog tal van vragen over de voormalige techlieveling van de Duitse beurs

Wie precies een jaar geleden handelde in aandelen van het Duitse techbedrijf Wirecard kon daar op 27 april ruim 132 euro voor krijgen. In totaal was het bedrijf toen ruim 20 miljard dollar (17 miljard euro) waard. Had je als belegger daarna een jaar lang de aandelen onaangeroerd gelaten en financieel nieuws ontweken, dan was je je rot geschrokken bij het zien van de beurskoers op 26 april 2021. Waarde van één aandeel: 33 eurocent.

Niet altijd vertellen cijfers het hele verhaal, maar in het geval van Wirecard kom je toch een eind. Jarenlang was het bedrijf de techlieveling van de Duitse beurs, inmiddels is het een zinkend schip dat de bodem nog altijd niet heeft bereikt.

Luister hier onze podcast: Hoe Wirecard 1,9 miljard euro liet verdwijnen

Onderzoek naar de val

Vorige week rondde de Duitse Bondsdag na tachtig ondervragingen een parlementaire enquête naar de spectaculaire val van het concern af. Half juni vorig jaar moest het bedrijf toegeven dat er bijna 2 miljard euro was verdwenen en dat het geld vermoedelijk nooit had bestaan. Topman Markus Braun stapte op en werd meermaals gearresteerd. Tweede man Jan Marselek vluchtte het land uit en is nog altijd niet gevonden

Al jarenlang waren er verhalen over fraude bij Wirecard, maar die werden door het bedrijf zelf afgedaan als onzin. Ook bleef toezichthouder BaFin het bedrijf uit de wind houden. Onder meer minister van Financiën Olaf Schölz en bondskanselier Angela Merkel moesten vorige week uitleg komen geven over hun rol in het gebrekkig toezicht op het techbedrijf.

Wat de kwestie zo pijnlijk maakt, is dat Merkel in het najaar van 2019 bij een handelstrip in China nog lobbyde voor markttoegang voor Wirecard. De Britse Financial Times had toen al verschillende verhalen gewijd aan de fraude bij de betaaldienstverlener.

Merkel zei vorige week vrijdag dat het „logisch” was dat ze zich inzette voor Wirecard. „Ondanks alle verhalen in de pers was er geen reden om aan te nemen dat er sprake was van misstanden.” Schölz ontkende een dag eerder dat de overheid „medeverantwoordelijk” gehouden kon worden voor het voortduren van de fraude.

Conclusies

Hoewel het eindrapport er nog niet ligt, wordt er in Duitsland al wel rekening gehouden met stevige conclusies. Vooral voor Schölz, die bij de parlementsverkiezingen in het najaar de SPD zal leiden, vormt het eindverslag een politiek gevaar.

Lees hier: Wirecard nu ook politiek probleem

Niet alleen boven het hoofd van Schölz hangen donkere wolken. Inmiddels is er ook steeds meer duidelijkheid over de rol van huisaccountant EY. Voor dezelfde ondervragingscommissie verklaarde een onderzoeker, aangesteld om de controle door EY te onderzoeken, dat de accountant forse steken had laten vallen.

Volgens de FT, dat de bevindingen van de onderzoeker inzag, was EY niet alert op mogelijke fraudesignalen en vertrouwde het te veel op verbale en schriftelijke statements van Wirecard-bestuurders. Ook zou de accountant onderzoek naar de Aziatische activiteiten van Wirecard, de regio waar de fraude werd gepleegd, hebben uitbesteed aan een derde partij. Toen die vraagtekens zette bij de bestaande praktijk, werd daarop te weinig actie ondernomen door EY.

Lees ook: Waarom greep niemand in bij Wirecard?

De accountant moet ondertussen naast reputatieschade ook vrezen voor financiële en strafrechtelijke gevolgen van de gebrekkige controle. Justitie doet onderzoek naar de partners bij EY die in verschillende jaren de (naar nu blijkt valselijk opgemaakte) jaarrekening van Wirecard ondertekenden. Ook hangt de accountant verschillende claims van beleggers boven het hoofd.

Wirecard opgeknipt

Wirecard zelf is inmiddels door een curator vrijwel volledig ontmanteld. Diverse onderdelen die nog wat waard waren, zijn verkocht. Een deel van de Aziatische activiteiten werd overgenomen door de in Amsterdam gevestigde durfinvesteerder Finch Capital. Eerder al ging ook Wirecard Turkije naar die partij. Finch wil onder de naam Nomu Pay betaaldiensten in Azië aanbieden.

De Spaanse Banco Santander kocht voor 100 miljoen euro de Europese activiteiten uit de boedel van het failliete bedrijf en ook Wirecard Noord-Amerika werd voor een onbekend bedrag verkocht aan de digitale betaaldienstverlener Syncapay.

Wat de uiteindelijke schuld is waarmee Wirecard blijft zitten, is nog onbekend. Vorige week onthulde de FT dat het personeel regelmatig met tassen vol met geld het bedrijf uitliep. Het zou kunnen impliceren dat het bedrijf nog veel meer geld kwijt is dan alleen de verzonnen 1,9 miljard euro.