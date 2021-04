Na een potje darten gingen de remmen los

Niemand van de wedstrijdtafel kende de vrienden. De organisator van het darttoernooi had ze nooit gezien. Twee beren van „heren”, zoals de rechtbankvoorzitter de verdachten consequent noemt – kaal, bonkig, allebei een baardje. Peter was naar de feesttent gekomen om te darten, hij stond op de deelnemerslijst, Roelof was met nog twee vrienden in de auto meegereden. „Wij kwamen voor de fun.”

Totdat, bam, het darttoernooi in Hasselt van het ene op het andere moment ontaardde in „een geweldsexplosie van ongekende omvang”, aldus de rechtbank. Vuisten werden gebald, mannen vlogen elkaar aan, er werd in buiken en tegen gezichten getrapt. Getuigen wezen Roelof en Peter aan als onruststokers. Zij moeten zich verantwoorden voor mishandeling en openlijke geweldpleging.

Darten is een kroegsport, weet de rechtbankvoorzitter, dat doe je met een drankje erbij. Alleen: het alcoholpromillage in Peters bloed bedroeg maar liefst 1,94. Hoe kon deze verdachte nog met darts gooien? „Kon u eigenlijk wel op uw benen staan?”

Nog net, antwoordt Peter. Daarmee is ook alles gezegd. Van de avond en het vechten herinnert de darter zich niets. Alleen dat hij „snel uit het toernooi lag”. En dat hij de zenuwen „vooraf had weggedronken met Berenburg en veel biertjes”.

Peter: „Het blauwe wedstrijdshirt met mijn naam achterop heeft me erbij gelapt.” Een getuige had Peter twee vuistslagen zien uitdelen, een tweede had hij met „boksende bewegingen” uitgedaagd en weer anderen herkenden hem toen hij later op de avond schoppend en stompend bovenop anderen sprong.

Zijn maat Roelof ontkent elke betrokkenheid: „Ik ben onschuldig”. Hij zegt dat hij ervandoor ging, de tent uit, toen het vechten begon. Buiten, weg van zijn vrienden, werd hij naar eigen zeggen „tegen een hek aangesmeten” waarbij hij zijn T-shirt scheurde en handletsel opliep.

Dat gaat er bij de officier niet in. Roelof vocht mee in de tent, weet ze, vier getuigen zagen hem losgaan „op een bult mensen”, ze herkenden zijn zwarte DSquared2-shirt en tribal tatoeage op de bovenarm. Daarbij heeft Roelof met gebalde vuist de organisator twee voortanden uit de mond gestompt, is haar overtuiging. Hoe is anders te verklaren dat dit zwaar lichamelijk letsel zo precies past bij de verwondingen op zijn hand?

Omdat Roelof eerder een taakstraf kreeg voor zware mishandeling dringt ze aan op een gevangenisstraf. Negen maanden volstaan want de zaak is langer dan twee jaar op de plank blijven liggen. Tegen Peter, hij heeft nog geen strafblad, eist ze 240 uur werkstraf.

Peter is ontzettend geschrokken van de agressieve rol die hij die avond heeft gespeeld, reageert de raadsvrouw. „Het is een rustige jongen, hij zit in de autohandel en accepteert de straf.” Voor Roelof, hij zit in de bouw, vraagt ze om vrijspraak. Op basis waarvan dicht de officier hem zo’n groot aandeel in de onoverzichtelijke vechtpartij toe? Wettig en overtuigend bewijs ontbreekt zolang haar cliënt blijft ontkennen en de organisatoren hem niet op de politiefoto konden aanwijzen.

Sowieso blijft het merkwaardig, benadrukt ze, dat de strafzaak tegen de twee andere vrienden is geseponeerd. De feesttenteigenaar had ze alle vier op een man zien intrappen. Op grond waarvan blijft dit duo buiten beeld? „Ze waren met zijn vieren gekomen en werden alle vier door de politie gearresteerd. Ik plaats grote vraagtekens bij de weinig specifieke signalementen door getuigen. Hoeveel grote, kale en gespierde mannen lopen er wel niet rond op een darttoernooi?”

„Terwijl dartpijlen toch helemaal niet zo zwaar zijn”, grijnst de voorzitter.

De rechtbank vindt de getuigenverklaringen van doorslaggevend belang. Het wordt de verdachten „zwaar aangerekend” dat ze tot twee keer toe begonnen te vechten tijdens een evenement waar mensen voor hun plezier komen. Het ging om „buitensporig geweld”, overwegend gericht op hoofd en gezicht. Daarmee wilden ze hun slachtoffers zoveel mogelijk letsel toebrengen, oordelen de rechters.

Roelof was een „gewaarschuwd man”. Hij moet twee maanden de cel in en als hij binnen drie jaar weer in de fout gaat nog twee maanden. Peter krijgt een taakstraf van 180 uur plus twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Rechters: Gerlof Meijer, voorzitter; Marlies van Berlo; Jolien Faber Officier van justitie: Merel van Dijck Advocaat: Jantina Rump