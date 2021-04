‘Mijn smartphone en ik zijn versmolten tot één’

Sorry, dat duurde even. Twee maanden geleden schreef ik een artikel over mijn smartphoneverslaving. Over de onrustige rondjes die mijn vingers langs allerlei apps willen maken zodra ik me verveel: kijken of ergens nog nieuws is. Mijn collega Wouter van Noort, behalve deskundig ook ervaringsdeskundige op dit gebied, had daar zelf ook zo’n last van dat hij zijn smartphone zelfs wilde wegdoen. Allebei hadden we alle meldingen van alle soorten berichten al uitgezet en verschillende sociale media-apps verwijderd. Niets hielp.

We vroegen ook u, lezers, om reacties. We kregen er tientallen. Heel veel tips – we publiceren hier een selectie. En mensen deelden ook wat ik maar hun ‘andere inzichten’ zal noemen. Ze schreven ons hoe stom het is dat we zo verslaafd zijn. Of ze beschreven hoe verslaafd ze zelf zijn. Ook van die reacties publiceren we er een paar.

En hoe is het inmiddels met onze verslaving? Nee, Wouter heeft zijn smartphone nog niet weggedaan. Ja, hij zit er nog veel op. Is hij milder voor zichzelf geworden? „Ik ben mijn mildheid met vallen en opstaan aan het oefenen”, zegt hij. Hij lacht, maar is ook serieus: „Wat ik de laatste tijd merk is dat die smartphoneverslaving symbool staat voor hoe je überhaupt met verslavingen en impulsen omgaat. Als je een impuls kunt herkennen, met mildheid en zonder oordeel, geeft het je meer vrijheid om die impuls te laten voor wat die is.”

Niet dat hij ineens „een smartphone- boeddha” is geworden. „Zeker in lockdown blijft het een onwijs verslavend ding. Maar zelfcompassie als middel om je eigen gevoel van falen te verzachten, helpt mij om minder op mijn smartphone te zitten, én om vaker een dutje te doen tijdens werktijd als ik een gebroken babynacht heb gehad, én om vaker een pot thee dan een fles wijn op tafel te zetten ’s avonds.”

Vorige keer zei hij al dat lijden pijn is, vermenigvuldigd met verzet. Als je het verzet uit de vergelijking haalt, zei hij toen, is het lijden minder. Die gedachte heeft bij mij een snaar geraakt. Ik ben nog herstellende van de naweeën van Covid-19, regelmatig kan mijn mistige brein na een werkdag niet meer verwerken dan wat gescroll op mijn telefoon. Wat zou ik daartegen ingaan? En nu ik dat niet meer doe, heb ik opeens energie om de telefoon wég te leggen, als bijvoorbeeld Twitter te veel narigheid oplepelt.

Een andere tip die mij hielp was die van lezeres Lonneke Jansen, om je telefoon alléén nog te checken op de wc. Dat idee opent voor mij een heerlijk absurde wereld waarin het allemaal helemaal niks meer uitmaakt met die telefoon. Door die reactie, maar ook door andere reacties, herinnerde ik me weer een diepe overtuiging die ik koester, en die soms wat naar de achtergrond verdwijnt: dat je mensen hun gektes moet gunnen als die niemand kwaad doen. Mensen in het algemeen. En ik dus ook mezelf.

Zit ik nog veel op mijn telefoon? Ja. (Maar minder!) En heb ik er nog zo veel last van? Nee.

Illustratie Lotte Dijkstra

Tot zover: pure winst.

Tips van lezers om minder op je smartphone te zitten



Op slot

„Heb je Twitter al uit?”, vraagt mijn vriend vaak cynisch als ik weer eens uren verdwenen ben in mijn scherm. Er zijn weken bij dat ik, privé en werktelefoon bij elkaar opgeteld, gemiddeld zes uur van mijn dag aan die apparaten geef. Meer dan ik slaap!

Na het kijken van The Social Dilemma [een Amerikaanse Netflix-documentaire over sociale media en de grote techbedrijven, red.] heb ik de telefoon niet meer meegenomen naar de slaapkamer. Maar vervolgens bleef ik alsmaar langer op de bank. Zelfopgelegde grenzen omzeilde ik, op een gegeven moment gedachteloos.

Nu heeft mijn vriend er een slot op gezet. Vanaf tien uur ’s avonds mag ik op elke app nog één minuut, en dan is het voorbij. Ik kan mijn telefoon dan alleen nog ontgrendeld met een pincode. Die alleen hij kent. En ja… dat werkt.

Onder de ‘Stolp’

Ook hier de worsteling met de smartphone. Vaak heb ik er al een half uur op zitten voordat ik erachter kom wat ik ook alweer op dat stomme ding ging doen! Dus Instagram en Facebook verwijderd en ‘Stolp’ aangeschaft: een kooi van Faraday ter grootte van een broodtrommel, waar zes smartphones in kunnen die onmiddellijk worden afgesloten van de buitenwereld. Heeft ook zo zijn nadelen, want ad hoc appjes over boodschappen óf noodsignalen worden gemist.

Smart feature phones

„Een simpele telefoon die alleen kan bellen en whatsappen bestaat helaas niet”, schrijven jullie. Deze telefoon bestaat wel. Sterker nog, er is hele collectie van zogenaamde smart feature phones die de standaard dumb phone dingen kunnen doen (zoals sms, e-mail en bellen) en simpele apps kunnen installeren (WhatsApp, Sudoku, podcastapps, et cetera). De beperkingen van het besturingssysteem en het toetsenbord maken de telefoons enigszins lastig te gebruiken, waardoor je minder geneigd bent er veel tijd op door te brengen. Bovendien bestaan er maar heel weinig apps voor, je zal niet worden afgeleid door Candy Crush, LinkedIn, of nieuwsapps. Ik raad iedereen die zo’n soort telefoon zoekt aan eens te kijken naar de Nokia 81110 4G of de CAT B35. Ik heb beide gebruikt en vind ze erg prettig werken.

Grijswaarden

Het werkt voor mij om de smartphone minder ‘aantrekkelijk’ te maken. Het scherm instellen op grijswaarden (al dan niet op een tijdklok) is mijn beste oplossing. Als ik dat doe, merk ik gelijk een afname aan interesse. Eerst is er een tijdje het vervelende gevoel van: ‘Het genot is weg…’, daarna merk ik op dat allerlei dingen buiten de smartphone aan kleur, intensiteit, geur, textuur en interesse winnen.

‘Instellingen’ weg

Voor mijn schoonmoeder heb ik echt alle apps behalve telefoon, sms en WhatsApp verwijderd van haar smartphone. Zelfs de instellingen zijn weg. Op het scherm zijn slechts drie opties zichtbaar. Gesjoemel lukt niet, tenzij je de fabrieksinstellingen terugzet. Aanrader!

Alleen op de wc

Check je telefoon alleen als je op de wc zit. Soms blijf je dan iets langer weg, maar als dat gênant lang is, dan ga je toch weer terug.😅

Regels en hobby’s

Het is voor mij geen groot probleem om van mijn telefoon af te blijven. Ik heb duidelijke regels gemaakt en houd mij hieraan omdat ik weet dat een smartphone mij niet gelukkig maakt:

- Niet meer op mijn telefoon of iPad kijken na half acht ’s avonds.

- Twitter en Instagram één keer bekijken in de ochtend.

- Mail maximaal één keer per dag bekijken.

- Telefoon op de kast als ik hem niet gebruik, dus niet overal mee naar toe slepen (vooral niet mee naar bed!).

- Leuke hobby’s zoeken waarbij je geen telefoon nodig hebt.

Meer regels

De vaste plek voor mijn telefoon is in de gang. Wil ik mijn berichten bekijken, dan loop ik daarheen, en zet de telefoon daarna weer terug. Begin van de avond schakel ik hem volledig uit. Ik doe na het ontbijt eerst iets zinvols en zet pas daarna mijn telefoon aan. Zo ben ik van elke 24 uur zo’n 15 uur offline, wat enorm heeft geholpen om de interne telefoonprikkel te verminderen. Verder gaat de telefoon nooit mee wanneer ik naar de wedstrijd van mijn zoon ga kijken of ga wandelen. En ben ik op bezoek of onderweg, dan staat hij op vliegtuigstand. Ook heb ik papieren plattegronden gekocht, zodat ik met een blik op de kaart, in plaats van op mijn telefoon, door Amsterdam en Utrecht slenter.

Accountability

Elke dag neem ik me voor om het ding uit te zetten of lange periodes op vliegtuigstand te zetten, maar het idee dat de school van mijn kinderen zou kunnen bellen weerhoudt me. Accountability helpt: ik vraag een vriendin om me verantwoordelijk te houden, we bellen elkaar om gehaalde doelen te vieren. Bellen in plaats van appen dus.

Illustratie Lotte Dijkstra

Andere inzichten Lezers over smartphoneverslaving



Klimaatprobleem

Er is nog een probleem: het klimaat. Al die digitale contacten kosten enorm veel data en die stroom moet ergens vandaan komen. Kernernergie valt af, want ik wil toekomstige generaties niet met mijn rotzooi opzadelen. En die bomen voor de biomassa hadden ze direct na de Club van Rome moeten planten, dan hadden ze nu wat te kappen gehad. Dus: nu eerst maar proberen te bezuinigen op stroomgebruik. Telefoon minderen is daar eentje van.

Ik leef nog steeds

Een triest verhaal, dat artikel over uw verslaving. Een illustratie van de ongelimiteerde oppervlakkigheid in de samenleving als gevolg van een pathologische obsessie met nietszeggende zaken, roddels, duimpjes die omhoog of omlaag staan (‘likes’ worden dat toch genoemd?). Mensen vervelen zich blijkbaar enorm, gezien het niet kunnen weerstaan van de prikkel om maar ‘niets te missen’. U bent echter een van de zeer velen, immers je ziet bijna niets anders meer: automobilisten die liever iemand doodrijden dan dat ze een berichtje moeten missen, fietsers die recht op je afkomen en moeders achter kinderwagens die geen ogen hebben voor hun omgeving. Vrijwel iedereen loopt, fietst of rijdt met een mobiel in de hand alsof het een onbetaalbare diamant is.

Voor mij is dit onbegrijpelijk. Ik ben waarschijnlijk de laatste Nederlander zonder mobiel of smartphone of andere onbelangrijke apparaatjes. En het gekke is: ik leef nog steeds en weet wat er in de wereld gebeurt. Ik kan mij niets voorstellen bij uw verslaving, omdat ik niet, zoals u, de behoefte heb om mijn tijd te verdoen met geleuter. U hebt er zelf voor gekozen dat een smartphone uw leven dicteert. Triest, maar waar. U kunt vanaf nu ook uw verstand gebruiken, dat ding opbergen in het vriesvak van de koelkast en de aandacht richten op wezenlijke zaken.

Identificatiefiguren

Met stijgende verbazing heb ik het artikel ‘Hoe kom ik van mijn smartphone af’ gelezen. Laat ik helder zijn: dit gaat over volwássen personen die voor ons als aankomende generatie als identificatiefiguren dienen te fungeren. Moet ik – als jongere – het staan als zelfstandige persoonlijkheid in deze maatschappij leren van volwassenen die zelf niet eens de baas zijn over hun smartphone? Uit dit artikel blijkt immers dat veel volwassenen dermate verslaafd zijn aan hun smartphone dat ze er onmogelijk meer vanaf kunnen komen.

En wanneer men bovenstaande tot zich door laat dringen, hoe kunnen ouders dan zo naïef zijn om hun kinderen steeds vroeger een smartphone te geven en ze zo met deze zelfde potentiële ellende op te zadelen? Tijdens deze coronacrisis wordt aan alle kanten alarm geslagen over jongeren die het zwaar hebben. Jongeren hunkeren naar échte aandacht, maar hoe krijgen ze die als volwassenen gekluisterd zijn aan het apparaat dat hun leven beheerst? Waar zijn de volwassenen met karakter die jongeren de meerwaarde laten ervaren van echt, fysiek contact? Verslaafde volwassenen, vroeger zei men: „Een beter milieu begint bij jezelf.” Laat mij als jongere als een parodie hierop zeggen: „Een beter leven begint zonder smartphone.”

Geen tips

Mijn smartphone en ik zijn versmolten tot één. Als ik wakker word, pak ik hem meteen, en als ik op moet staan, sta ik niet op, want ik moet steeds wat bekijken. Ik beheer groepen op Facebook, een stuk of tien, en twee pagina’s. Ik modereer voor een grote dierenorganisatie elke donderdag, maar eigenlijk de hele week, en tijdens livesessies. Ik Zoom, WhatsApp, Signal, Facebook, Telegram, MeWe, LinkedIn, zit in een Wordfeud-competitie en doe andere spelletjes zoals Candy Crush. Ik heb een familie-app, vrijwilligersgroepsapps, messengergroepen. Als ik tien minuten niet op Facebook ben geweest heb ik tien tot twintig berichten. O ja, en Twitter natuurlijk. Drie accounts daar, waarvan twee van vrijwilligersorganisaties. En kranten, NRC, de Stentor, de Volkskrant, FTM en Topics. Als ik op visite ben leg ik hem neer, maar bij een pushbericht kijk ik. Net als iedereen waar ik ben. Wat ik ben is erger dan verslaafd, ik woon op Facebook. Iedereen is gewend dat ik binnen één minuut reageer. Ik zal nooit mijn telefoon vergeten, mijn twee duimen zijn geheel kapot, maar dat interesseert me niet.

Ik ben ook niet van plan om te stoppen, ik hinder er niemand mee, alleen ’s avonds vind ik het soms vervelend dat ik de tv maar half zie, dan leg ik hem soms ook weg. Maar een minuut later zweeft mijn hand er weer naartoe. Ik heb geen tips om te stoppen, ik wil je alleen laten weten dat je niet alleen bent.

Hulp

Soms voelt het of er een point of no return gepasseerd is, zoek dan hulp van een psycholoog.