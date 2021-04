Met extremismelabel dreigt nekslag voor Navalny’s politieke organisatie

De openbaar aanklager van Moskou heeft maandag onderdelen van Navalny’s anticorruptieorganisatie FBK per direct en zonder tussenkomst van de rechter stilgelegd wegens „extremistische” activiteiten. Het gaat om de regionale kantoren van de organisatie, de zogenoemde ‘Navalny-staven’, die zich bezighouden met de organisatie van politieke campagnes en demonstraties. Naar verwachting is dit de eerste stap van de volledige sluiting van Navalny’s oppositiebeweging, en het begin van een reeks lange rechtszaken tegen zijn medewerkers.

Het kantoor van de Moskouse aanklager, procureur Denis Popov, diende het verzoek ruim een week geleden in bij de rechtbank van Moskou. Volgens Popov maken Navalny’s Fonds voor de Bestrijding van Corruptie (FBK) en diens regiokantoren zich „onder het mom van liberale leuzen” schuldig aan het „destabiliseren van de sociaal-politieke situatie” in Rusland.

Hoewel de rechtbank van Moskou de zaak vanwege de inhoud ervan alvast tot ‘staatsgeheim’ verklaarde, heeft een rechter zich er nog niet over gebogen en zijn de partijen nog niet gehoord. Met de beslissing van maandag laten de autoriteiten duidelijk merken de beslissing van de rechter niet af te willen wachten.

Ivan Zjdanov, de directeur van FBK, plaatste maandag de integrale tekst van de beslissing op Twitter. Daarin schrijft de Moskouse procureur Popov dat de leden van Navalny’s beweging zich van het internet bedienen om „extremistische denkbeelden” te verspreiden, leden te werven en demonstraties te organiseren. Volgens de aanklager vormt de beweging een gevaar voor de „rechten en vrijheden” van Russische burgers en brengt deze schade toe aan „hun persoon en gezondheid”. Ook wordt in de tekst expliciet verwezen naar de demonstraties van afgelopen woensdag ter ondersteuning van de gevangen oppositiepoliticus. Navalny zit in een strafkamp nabij Moskou een straf uit van 3,5 jaar min voorarrest. De hongerstaking die hij afgelopen maand begon beëindigde hij vrijdag op aandringen van zijn artsen.

Lees ook deze reportage: Terwijl Navalny doodziek is, gaan Russen massaal de straat op

Donateurs

Hoewel zijn naaste medewerkers maandag verklaarden hun strijd tegen Poetin voort te zetten, zal het extremisme-etiket naar alle waarschijnlijkheid het einde betekenen van de beweging. Medewerkers, vrijwilligers en donateurs van dergelijke organisaties kunnen nu acht tot tien jaar gevangenisstraf krijgen en als terrorist worden aangemerkt. Banktegoeden van henzelf en familieleden kunnen worden bevroren, en op onroerende goederen kan beslag worden gelegd. Het dragen van logo’s en andere uitingen kan worden bestraft met vijftien dagen gevangenisstraf en uitsluiting van verkiezingen. Er zijn momenteel 33 organisaties met dit extremistische label in Rusland, waaronder Islamitische Staat, Al-Qaida, de Moslimbroederschap en de Jehovah’s Getuigen. Het nieuws zorgt dan ook voor veel onrust onder Navalny’s aanhang, die vervolging vreest voor tweets of donaties.

„Het bestempelen van FBK tot extremistisch is een laffe en lage stap van Poetin. Zo handelen bandieten uit de onderwereld, wanneer zij inzien dat ze op eerlijke wijze niet gaan winnen”, twitterde Maria Pevtsjich, de in Londen verblijvende hoofdonderzoeker van FBK. Ook andere naaste medewerkers van Navalny, onder wie Leonid Volkov en Vladimir Milov, zijn uitgeweken naar het buitenland.

Duitsland heeft de beslissing maandag veroordeeld. Steffen Seibert, woordvoerder van bondskanselier Merkel, stelde dat het „inzetten van antiterreurmaatregelen tegen politiek ongewenste meningen op geen enkele manier verenigbaar is met de beginselen van de rechtsstaat”, zo meldde The Moscow Times.

Symbolen

Het enige positieve nieuws, meldde nieuwssite Meduza vorige week, is dat aanhangers niet met terugwerkende kracht kunnen worden vervolgd voor hun steun aan Navalny of hun donaties. Wel kan iedereen die symbolen van de organisatie heeft gedeeld op sociale media en deze niet verwijdert, worden vervolgd. Eerder deze maand werd de Russische cameraman Pavel Zelensky, medewerker van FBK, tot twee jaar cel veroordeeld wegens extremisme. Dit omdat hij in twee tweets zijn afschuw had uitgesproken over de regering van Poetin.

Aleksej Navalny voert al ruim vijftien jaar oppositie tegen president Poetin. In 2011 richtte hij FBK op met als doel corruptie van leden van Poetins regering te onderzoeken en te onthullen. De laatste jaren wist hij zijn organisatie te professionaliseren en over heel Rusland uit te breiden door tienduizenden vrijwilligers aan zich te binden. Het budget bedroeg in 2016 ongeveer een half miljoen euro, volgens de organisatie zijn dat voornamelijk donaties van gewone Russische burgers.

Lees ook: Russische cameraman krijgt twee jaar strafkamp voor tweets