Lintjesregen: dit jaar ruim 2.800 koninklijke onderscheidingen

Het is weer de tijd voor de ‘Lintjesregen’, ook al gaat het in coronatijd anders. Deze maandag krijgen 2.832 burgers een koninklijke onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de Nederlandse samenleving. Vanwege de pandemie zal het ‘opspelden’ de hele week in beslag nemen en deels digitaal plaatsvinden. Alle gedecoreerden hebben maandagochtend wel te horen gekregen dat zij een lintje krijgen.

Het leeuwendeel van de mensen (2.814) wordt benoemd in een van de zes graden van de Orde van Oranje-Nassau. Een select gezelschap van achttien personen (onder wie een BN’er) wordt verheven tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Van de 3.117 voorstellen werden er 285 afgewezen. Het gros van de onderscheidenen werkt als vrijwilliger: 2.746. Er zijn 998 vrouwen gedecoreerd, 35 procent van het totaal.

110-jarige onderscheidene

Tachtig onderscheidingen gaan naar inwoners van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daar vindt wat bijzonders plaats: Mary Benjamin van Aruba is met haar 110 jaar de oudste persoon die ooit een lintje heeft mogen ontvangen. Ze wordt onderscheiden voor haar werk voor de Methodist Church, waar ze 44 jaar als vrijwilligster hielp met het inzamelen van geld en het organiseren van bingo’s, koffie-ochtenden, filmavonden en familietherapiesessies.

Lees hier over de Lintjesregen van vorig jaar: Ook virtueel zijn de gedecoreerden geëmotioneerd

Onder de ontvangers bevindt zich zeker één Bekende Nederlander. Cabaretier, presentator en NRC-columnist Claudia de Breij. Zij wordt benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar diverse prestaties en „artistieke betekenis” op cultureel gebied. De Breij krijgt de onderscheiding ook voor haar vele ambassadeurschappen, onder meer voor het Ronald McDonald Huis, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, UNICEF Nederland en KNVB Oranje Vrouwen. Verder wordt haar inzet voor de lhbt-gemeenschap genoemd.

Andere gedecoreerden zijn Marieke van Delft, conservator Oude drukken bij de KB, de nationale bibliotheek, die onlangs met pensioen ging, en Maarten Loonen, onderzoeksleider op het Nederlands Poolcentrum op Spitsbergen. Beiden zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Journalist en programmamaker Derk Bolt, bekend van het programma Spoorloos, is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wim Oude Weernink, nestor van de autojournalistiek die tot 2009 ook voor NRC schreef, is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Dat lintje kreeg ook Ronald Haverman, bedenker van de ov-fiets.

Bijzondere verhalen

NRC selecteerde drie mensen van wie ‘het Zijne Majesteit heeft behaagd’ ze een lintje te geven:

Maria Berends-Derksen uit het Gelderse Elst is al sinds 1999 pleegouder bij Entrea Lindenhout, een organisatie voor pleegzorg. Zij begon met haar echtgenoot een crisisopvang voor baby’s. Sinds zijn overlijden in 2010 doet ze dat alleen, ondanks dat zij aan een progressieve spierziekte lijdt. Zij heeft inmiddels 29 baby’s opgevangen, doorgaans voor een periode van drie tot zes maanden, maar soms ook langer. Voor ieder kindje wordt een fotoalbum en dagboek bijgehouden. Ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ben van der Voort uit het Gelderse Hemmen krijgt zijn lintje voor zijn strijd tegen zwerfvuil in zijn woonplaats en buurdorp Zetten. Al jarenlang trekt hij er vrijwel dagelijks op uit om blikjes, flesjes en andere troep op te rapen, waardoor de dorpen „er bijzonder schoon bij” liggen. Ook hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lees ook: Tijd voor trashdating, want ‘afval ruimen moet cool worden’

De Zaandamse Mercedes Zandwijken richtte in 2007 Stichting Keti Koti Tafel op, waarvoor zij maandag is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bij dit initiatief wordt via zogeheten ‘dialoogmaaltijden’ gesproken over hoe het slavernijverleden nog steeds doorwerkt in het heden. Inmiddels hebben maar liefst 14.000 personen en honderd organisaties deelgenomen aan een Keti Koti Tafel in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten.

Zoekmachine

Benieuwd wie allemaal een lintje hebben gekregen? Zoek hieronder in de zoekmachine op achternaam, locatie, jaar, geslacht en soort onderscheiding.