Leger Tsjaad benoemt Pahimi Padacke als premier overgangsregering

De regerende militaire raad van Tsjaad heeft de voormalig premier Albert Pahimi Padacke, die tweede werd bij de presidentsverkiezingen van 11 april, benoemd tot minister-president van de overgangsregering. Dat melden internationale persbureaus maandag.

Het transitiebewind werd in het leven geroepen na het plotselinge overlijden van president Idriss Déby (68) afgelopen week. Hij werd gedood tijdens een bezoek aan het front in de strijd tegen rebellen in het noorden van het land, enkele uren nadat bekend werd dat hij de verkiezingen voor de zesde keer had gewonnen. De militaire raad houdt de rebellen van het Front pour l’Alternance et la Concorde au Tchad (FACT) verantwoordelijk voor zijn sterven. Déby’s zoon Mahamat Idriss Deby staat momenteel aan het hoofd van deze raad en houdt toezicht op de overgangsregering, tot over achttien maanden opnieuw verkiezingen worden gehouden.

Lees ook: Idriss Déby Itno: krijgsheer, spil van de Sahel, lieveling van de Fransen

De oppositie van het land verzet zich echter actief tegen het militaire bewind en spreekt van een staatsgreep. FACT liet zondag weten te willen spreken over de politieke toekomst van het land, maar de legertop verwierp dat voorstel en stelde dat dit „niet het moment is voor bemiddeling of onderhandeling met bandieten”. De luchtmacht heeft ondertussen diverse rebellenposities gebombardeerd, verklaarden zowel het leger als de rebellen.

Ook de Afrikaanse Unie en Frankrijk hebben afgelopen week grote bezorgdheid geuit over de militaire machtsovername in Tsjaad en vrezen voor instabiliteit. Déby was een belangrijke bondgenoot van Frankrijk in de strijd tegen jihadistische groeperingen in West-Afrika. De Franse president Emmanuel Macron was aanwezig bij de begrafenis en bedankte wijlen de president voor zijn inzet voor de veiligheid van de burgers van Tsjaad.