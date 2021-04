Mijn laatste moederdag met mijn moeder vierde ik in 1981; niet wetende dat dit haar laatste zou zijn. Misschien heb ik toen wel haar favoriete geur voor haar gekocht, L’Air du Temps.

Toen ik laatst bij de parfumerie was, zag ik het staan. Het bestaat nog steeds. Meteen ben ik terug in de tijd. De verkoopster vraagt: „U zoekt iets voor uw moeder?” Ik leg haar uit dat dit het parfum van mijn moeder was, maar dat zij al bijna 40 jaar geleden is overleden.

De verkoopster loopt weg en overhandigt me even later een proefflaconnetje. „Alstublieft. Voor u. Om af en toe even aan te snuffelen.”