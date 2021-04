Koste wat kost het podium op

Een artiest zonder podium verliest veel: zijn middel van bestaan én de reden ertoe. Die arme Ferry Doedens. Vanaf zijn zeventiende was hij elke dag te zien als Lucas Sanders in Goede tijden, Slechte tijden, maar in de zomer van vorig jaar werd hij – voor de tweede keer – uit de serie geschreven. Voor straf, omdat hij in coronatijd iedereen was blijven knuffelen.

Geen werk meer, en wel rekeningen te betalen, wat moet je dan als acteur? Nieuw publiek zoeken. Ferry Doedens gooide zichzelf – onder de artiestennaam Ferdinand Diego – op online platform OnlyFans, een soort pikant Instagram, waar ‘fans’ tegen betaling foto’s en filmpjes kunnen zien van hun favoriete ‘content creator’. Dat bleef niet lang geheim natuurlijk. In januari dit jaar ging Ferry Doedens te biecht bij Jinek: ja, hij was bloot te zien op internet. Zijn lichaamstaal daar aan de talkshowtafel verraadde dat hij zich niet senang voelde in zijn nieuwe rol. Mocht hij zich nog acteur noemen of was hij nu een pornoster, en kon hij het allebei zijn?

Gewoon gezellig

Zijn lichaam verkoopt hij – naar verluidt levert hem dat 20.000 dollar op per maand. Maar hoe zit het met zijn ziel? De makers van Seks, socials & centen (PowNed) laten hem in een driedelige serie zelf naar het antwoord graven, wat natuurlijk ook een handige manier is om te laten zien wat er zoal gebeurt op OnlyFans. Elise Siswet (26) heeft er een volledige baan aan om de 5.000 man met een abonnement op haar te bedienen en verdient daar een dubbel modaal jaarsalaris mee. Het gaat heus niet alleen om de seks, zegt ze, het is ook „gewoon gezellig”, en showt vervolgens een dildo’s ter grootte van een jonge boomstam, cadeautje van een fan.

In de documentaire Hier zijn wij (Het uur van de wolf, NTR) volgt Suzanne Raes cabaretier Claudia de Breij bij de wording van haar theatershow over Heintje Davids, dochter van revue-artiest Louis Davids, die Heintjes broer en zuster op het podium hees, maar haar te dik en te lelijk vond om op te treden. Heintje verovert op eigen kracht een podium en laat zich daar door oorlog noch jodenvervolging van afjagen, en zelfs als ze officieel afscheid heeft genomen van haar artiestenbestaan, keert ze nog drie keer op de planken terug.

De try-outs van haar voorstelling heeft Claudia de Breij nog net kunnen spelen voor publiek, de première moest worden afgelast, alle theaterzalen moesten dicht. Pittig, voor de vrouw die zegt dat ze een zomervakantie zonder optreden al niet te doen vindt, zo lang. „Wat blijft er nog van me over als ik niet kan optreden?”

Lintje

Ferry Doedens zucht naar een nieuw podium en publiek is „verslaafd gedrag”, zegt psycholoog Saskia Geraerts in Seks, socials & centen. Het is zelfmedicatie, zegt zij, om de rush, de adrenaline te blijven voelen. Musicalproducent Albert Verlinde durft Ferry niet te beloven dat hij hem ooit nog zal inhuren als acteur, hij heeft hem bij een eerder ontslag al eens een rol gegund en hij blijft niet aan de gang natuurlijk. Maar mocht er ooit een ‘Ferry, de musical’ van komen, dan mag hij hem bellen. Misschien kan Ferry dan beter Claudia de Breij vragen. „Het maakt niet uit wat je bent, tot je het van anderen niet mag zijn”, zegt zij in Hier zijn wij. Maandag kreeg ze een lintje voor haar verdiensten voor de samenleving, zij herkent in hem vast ook „het sprookje van een eenling”.

