Koningsdag door de jaren heen

Voor het Paleis op de Dam in Amsterdam stroomde het publiek toe tijdens de troonswisseling in 2013: in de Mozeszaal van het Paleis ondertekende Beatrix de Akte van Abdicatie, vanaf het balkon stelde zij met een toespraak de nieuwe koning voor aan Nederland. Zo had Juliana dat in 1981 ook gedaan bij Beatrix. Foto Catrinus van der Veen/ANP