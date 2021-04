Kampeeruitje legt relatie tussen Britse overheid en bedrijfsleven bloot

Begin januari vorig jaar landde in Saoedi-Arabië een van de vier privévliegtuigjes van zakenman Lex Greensill. De directeur van kapitaalverstrekker Greensill Capital wilde graag zaken doen met staatsoliebedrijf Aramco en ging daarom in de woestijn kamperen met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de man die volgens de VS verantwoordelijk was voor de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Ook van de partij was een van Greensills belangrijkste betaalde lobbyisten: voormalig premier David Cameron.

Greensill en Cameron weigerden commentaar toen The Financial Times het kampeeruitje onthulde. Sindsdien circuleert een foto van Greensill en Cameron die, strak in het pak, in een tent op de grond thee drinken en het zo te zien best naar hun zin hebben.

In de afgelopen weken is aan het licht gekomen dat Cameron zijn werk als lobbyist verdraaid serieus nam: hij bepleitte de zaak van Greensill bij topambtenaren, bij de Bank of England, bij hoge functionarissen van de Britse organisatie voor gezondheidszorg, de NHS. Hij lobbyde in Duitsland en hij regelde voor Greensill private drinks met minister van Gezondheidszorg Matt Hancock. Hij stuurde ook berichten naar de minister van Financiën, Rishi Sunak, waarin een speciale Covid-lening voor Greensill Bank bepleitte.

De lening kwam er niet. Inmiddels is Greensill Capital failliet en lopen acht onderzoeken naar het bankroet en de contacten tussen Greensill en de Britse overheid. Ook premier Boris Johnson gelastte een onderzoek naar het gedrag van zijn partijgenoot. Labour wilde graag een vergaand parlementair onderzoek, maar kreeg daar geen meerderheid voor.

Over tien dagen zijn in het Verenigd Koninkrijk lokale en regionale verkiezingen en Labour grijpt de uitlopers van de Greensill-zaak dan ook graag aan om de Conservatieven van corruptie te betichten, van Tory-sleaze. Intussen dringen ook onthullingen van Johnsons voormalig topadviseur Dominic Cummings, de Conservatieven in de verdediging. Cummings beweert onder andere dat Johnson donoren van de Conservatieven wilde laten betalen voor de verbouwing van zijn appartement.

Cameron vindt dat hij het volste recht had om voor Greensill te lobbyen. Wel erkende hij inmiddels dat hij als oud-premier alleen langs formele weg met de zittende regering had moeten communiceren. „Er zijn belangrijke lessen te leren”, stelde hij in een verklaring.

Bekendheid te gelde maken

De affaire raakt aan vragen over integriteit en transparantie in de relatie tussen overheid en bedrijfsleven, vragen die ook buiten het Verenigd Koninkrijk relevant zijn. Voormalig premier Sir John Major vindt dat de regels voor lobbywerk van voormalige ministers en topambtenaren herschreven moeten worden. Daarnaast biedt de affaire een inkijkje in de Britse elite.

Zo had Greensill begin vorig jaar ook ontmoetingen met een andere oud-premier die zijn bekendheid al jaren te gelde maakt als lobbyist: Tony Blair. Greensill ontmoette Blair op het World Economic Forum in Davos en later tijdens een gesprek met de president van Indonesië, Joko Widodo, in het Merdeka-paleis in Jakarta.

Blair adviseert de Indonesische regering over de verplaatsing van de regeringszetel, van Jakarta naar Borneo. Greensill Capital zou zorgen voor een deel van de financiering van die verhuizing, waarmee 25 miljard pond (28,7 miljard euro) gemoeid is. Later spraken de twee elkaar over hetzelfde project in Tokio. De Japanse oprichter van SoftBank, Masayoshi Son, is óók een van de financiers van Widodo’s verhuizing. Daarnaast leende Son geld aan Greensill.

Debiteurenrisico

Wie is deze Lex Greensill? En waarom was hij zo gebrand op contacten met de Britse overheid?

Greensill groeide op in Queensland, Australië, waar zijn familie meloenen verbouwde en suikerriet. Zijn ouders, zo vertelde Greensill het klaarblijkelijk graag, hadden altijd moeilijkheden met debiteuren die niet op tijd betaalden. Lex zou zich daarom hebben toegelegd op factoring, waarbij een financiële instelling het debiteurenrisico overneemt van een onderneming.

Traditioneel is het een activiteit met laag risico en bescheiden opbrengst. Greensill en anderen maakten het spannender én lucratiever met innovatieve financiële constructies. In eerste instantie deed hij dat bij Citigroup, later via zijn eigen Greensill Capital.

Lees ook: Greensill en Archegos achtervolgen Credit Suisse

In 2012 ging Greensill samenwerken met de Britse overheid en in 2014 werd hij Crown Representative, officieel adviseur van de regering-Cameron. Twee jaar later vertrok Cameron als premier en draaiden de rollen om. Cameron werd, in 2018, adviseur van Greensill.

De oud-premier kreeg ook opties in de Greensill Bank, die op dat moment een beursgang voorbereidde. De Britse pers schreef dat het voor Cameron ging om een optiepakket ter waarde van naar schatting 60 miljoen pond. Cameron zegt dat het veel minder was. Hoe dan ook: sinds het faillissement zijn de opties niets meer waard.

Als adviseur ging Greensill in 2012 ook de overheid helpen met debiteuren. Binnen een jaar gaf de regering-Cameron groen licht voor een financieringsmethodiek die snelle betalingen garandeert aan apotheken die bij de NHS zijn aangesloten. De opdracht ging eerst naar Greensills oude werkgever Citigroup en later naar Greensills eigen bedrijf.

De vergoeding voor factoring voor de overheid is niet spectaculair, maar de projecten generen een constante kasstroom en ze verleenden Greensill status, analyseerde The Sunday Times. Intussen leende hij grote sommen aan de bedrijven van staalmagnaat Sanjeev Gupta. Onderzocht wordt nu of bij die leningen sprake was van fraude. Een FT-columnist wees erop dat Gupta sinds kort werkt vanuit het pand in Londen waar vroeger Enron gevestigd was, het Amerikaanse energiebedrijf dat aan malversaties ten onder ging.

Elke dag salaris

Na de betaling van de apotheken bedacht Greensill in 2019 iets nieuws voor de overheid. Bij de NHS werken 1,3 miljoen mensen; het is een van de grootste werkgevers ter wereld. Greensill lanceerde een app die het mogelijk maakt dat gezondheidsmedewerkers niet pas aan het eind van de maand betaald worden, maar per dag.

Om de app te laten werken is uiteraard medewerking van de NHS nodig én inzicht in de loonadministratie. Via Cameron verschafte Greensill zich toegang tot belangrijke ambtenaren, de minister en bestuurders en toezichthouders van de NHS. Het kwam tot een kleinschalig experiment met de app in een aantal regionale NHS-afdelingen.

Terwijl Greensill nieuwe deals op touw probeerde te zetten in Riad en Jakarta, sloeg Covid toe. Greensill en Cameron gebruikten de crisis in maart en april vorig jaar als argument voor de app: juist nu, nu werknemers in de zorg onder hoogspanning staan, kunnen ze geen financiële sores gebruiken en moeten ze altijd over hun geld kunnen beschikken.

Ook in het VK werden zorgmedewerkers aan het begin van de pandemie gevierd. The Sunday Times beschreef hoe broodjesketen Pret A Manger gratis warme drank serveerde voor zorgpersoneel. Een dag na de aankondiging van ‘Pret’ verscheen Greensill op TV om de NHS een hart onder de riem te steken en om zijn app aan te prijzen als de „free tea” van de Greensill Bank.

Zorgpersoneel zat niet te wachten op de app. En terwijl Covid voortwoedde, kukelde het financiële kaartenhuis van Lex Greensill in elkaar.