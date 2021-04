Ministers klaagden over kritische Kamerleden, blijkt uit openbaar gemaakte notulen

De notulen van de ministerraad uit 2019 die gaan over de Toeslagenaffaire zijn maandagavond openbaar gemaakt. In een bijbehorende brief aan de Tweede Kamer schrijft demissionair premier Mark Rutte (VVD) dat het kabinet aangifte doet van het lekken van de betreffende notulen.

Uit de notulen blijkt dat ministers zich vaak ergerden aan kritische Kamerleden. Met name Pieter Omtzigt (CDA) wordt vaak genoemd, maar ook zijn VVD-collega Helma Lodders krijgt kritiek om de vragen die ze stelde. Zo beklaagde op 12 juli 2019 minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) zich over de „gezamenlijke strijd” van Pieter Omtzigt en de VVD-fractie met de SP tegen staatssecretaris Snel (D66). Koolmees is „zeer ontstemd’, omdat ze ‘weinig behulpzaam’ zijn ‘bij het oplossen van de onderliggende problemen’, zo staat in de notulen te lezen.

De kritische houding van Kamerleden van coalitiefracties wordt vaak afgedaan als profileringsdrang. Zo toonde premier Rutte ‘weinig begrip voor woordvoerders van coalitiefracties die zich in de media trachten te profileren”, staat te lezen in de notulen. De ministerraad sprak over „het vraagstuk van activistische woordvoerders van coalitiefracties”. „Niet alleen bij de VVD- en CDA-fracties, maar ook bij de andere twee coalitiefracties [D66 en ChristenUnie, red.].” Ook in zijn eigen CDA werd met argusogen naar Omtzigt gekeken. Wopke Hoekstra en zijn CDA-collega Hugo de Jonge hebben „veel tijd en energie gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt, met overigens beperkt succes.”

Aangifte

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, D66) „laat weten minder moeite te hebben met het verschijnsel dat leden van de coalitiefracties in de Tweede Kamer zich openlijk tegen het kabinet afzetten.” Volgens Kaag is het „immers in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd.”

Het kabinet keurt „ten zeerste” af dat er stukken zijn gelekt die mogelijk als staatsgeheim te boek staan, zo schrijft Rutte in de bijbehorende Kamerbrief. Notulen van de ministerraad blijven gewoonlijk twintig jaar geheim; het lekken ervan is mogelijk een misdrijf. Daarvan doet het kabinet nu aangifte.

Rutte besloot de betreffende notulen afgelopen vrijdag toch openbaar te maken naar aanleiding van een publicatie door RTL Nieuws. Op basis van bronnen die de notulen hadden ingezien, schreef RTL dat het kabinet doelbewust informatie over de Toeslagenaffaire had achtergehouden. Het kabinet zou in de ministerraad hebben besloten bepaalde informatie over de affaire niet te delen met de Tweede Kamer.

Bekijk hier de vrijgegeven documenten Kamerbrief

Notulen

Notulen geobjectiveerd