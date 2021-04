Iraans-Britse hulpverlener Zaghari-Ratcliffe krijgt opnieuw jaar cel

De Iraan-Britse hulpverlener Nazanin Zaghari-Ratcliffe is in Iran opnieuw tot een celstraf veroordeeld, ditmaal voor een jaar. Dat heeft haar advocaat maandag laten weten, meldt persbureau AP. Zaghari-Ratcliffe zat eerder een gevangenisstraf van vijf jaar uit.

De 43-jarige vrouw was sinds maart op vrije voeten, maar mocht Iran niet verlaten. De jongste veroordeling is voor het verspreiden van „propaganda tegen het systeem” door in 2009 deel te nemen aan een protest voor de Iraanse ambassade in Londen. Iraanse staatsmedia hebben nog niet over het vonnis bericht.

Reactie Boris Johnson

De Britse premier Boris Johnson heeft in een reactie laten weten zich in te spannen voor de vrijheid van de hulpverlener. „Het is verkeerd dat ze [in de gevangenis] zit en we zullen onze uiterste best doen om haar uit Iran te krijgen en haar te herenigen met haar familie hier in het Verenigd Koninkrijk”, aldus Johnson. Hij voegde daaraan toe dat hij daarbij de samenwerking zal zoeken met „onze Amerikaanse vrienden”.

Zaghari-Ratcliffes echtgenoot Richard Ratcliffe noemde het vonnis „duidelijk een onderhandelingstactiek”. Momenteel wordt er in Wenen tussen Teheran en de internationale gemeenschap onderhandeld over een nucleair akkoord met Iran. Ook is er een bilateraal geschil tussen Iran en het Verenigd Koninkrijk over een Iraanse schuld. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab sprak van „een totaal inhumane en ongerechtvaardigde beslissing”.

Zaghari-Ratcliffe werkt in Iran voor de Thomson Reuters Foundation, de liefdadigheidstak van het gelijknamige persbureau. In 2016 werd ze op de luchthaven van Teheran gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een staatsgreep. Critici stellen dat de aantijgingen nergens op slaan en puur bedoeld zijn om de spanningen tussen Londen en Teheran op te poken. Na vier jaar werd Zaghari-Ratcliffe vrijgelaten, het laatste jaar van haar straf zat ze uit in huisarrest. Afgelopen maart werd haar enkelband verwijderd.