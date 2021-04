Intergalactische oren

Heeft Captain Kirk ooit Mr. Spock aangesproken op zijn oren? Half mens, half Vulcan was Mr. Spock, vandaar die puntige oren. De twee hoofdpersonen uit de tv-serie Star Trek doemen bij me op omdat er zo vreselijk veel te veel over ras wordt gesproken en geschreven. Onlangs weer in een polemiek over de Verlichting, waarin opnieuw de mensheid in rassen wordt ingedeeld. Hoe vervelend.

De juf op mijn lagere school deed het ook. Ze legde ons uit dat er vier rassen zijn: „Het blanke ras, het zwarte ras, het gele ras, de a-bo-ri-gi-nals in Australië, en dan heb je ook nog de Joden.”

Ik kwam ermee thuis en vroeg er mijn ouders naar. Die waren ontstemd en zeiden, dat er slechts uiterlijke verschillen waren tussen mensen. Huidskleur was er een van. Of ze de juf tot de orde hebben geroepen, weet ik niet. Wel dat we elke week naar Star Trek keken, waarin allerlei mensen omgingen met elkaar en met intergalactische wezens – acteurs die schuilgingen onder lagen schmink en mombakkesen.

Ik ben niet de eerste die pleit voor het afschaffen van het woord ‘ras’ en in het kielzog daarvan ‘racisme’. Discriminatie is de juiste term zodra er neerbuigend wordt gedaan over iemands andere huidskleur, afkomst, levenswijze en anderszins. Noem één mens of een groep mensen die afwijkt van alle anderen, zodanig dat er classificatie mogelijk is als bij planten. Dat lukt niet, hè.

Terwijl ik dit opschrijf, denk ik: het is te gek, dat het nog altijd moet worden uitgelegd. Zoals mijn moeder altijd zei: je hoeft niet Joods te zijn om een neus te hebben. We moesten er erg om lachen, maar ze had en heeft gelijk. Om Mr. Spock aan te halen: „Live long and prosper.”