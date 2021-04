Afgelopen week werd bekend dat volgens de nieuwe Algemene Nederlandse Spraakkunst ‘groter als’, wanneer je eigenlijk ‘groter dan’ bedoelt, niet meer fout is. De Deckwitz-familie-app, bevolkt door neerlandici en taalnazi’s, ontplofte. Mijn lieve moeder, de grootste taalfanaat die ik ken, probeerde de gemoederen nog te sussen door te zeggen dat het alleen informeel taalgebruik betrof. Dat de ANS het Nederlands beschrijft zoals dat wordt gesproken. Ze is descriptief, niet prescriptief. Taal is een contactproduct, ze verandert nou eenmaal, probeerde mijn moeder, maar de rest van de stamboom was al druk bezig met een wedstrijdje verontwaardigd zijn: dit was het begin van het einde, de barbaren hadden gewonnen, vaarwel beschaving.

Zelf zat ik er niet mee. Ooit was ik lid van de grammatica-inquisitie, als tiener verbeterde ik iedereen tot ik besefte dat ik dat niet zozeer deed omdat ik zo dol was op correct Nederlands, maar om gewoon vervelend te zijn.

Gelukkig veroorzaakten de nieuwe regels niet alleen verontwaardiging. Terwijl de familie-app uitpuilde van het syntaxisgeklaag, stroomde een andere groepsapp vol met gejuich: die van Mediëvisten Unlimited, bestaande uit de club historisch taal- en letterkundigen met wie ik middeleeuwenkunde studeerde. Daar hoorde je niemand over ‘groter als’, maar over een andere bijstelling van de nieuwe ANS: dat voortaan dubbele negaties zijn toegestaan, zoals in de zin: „Ik zal nooit niet nog een sociale huurwoning vinden in Landsmeer.”

Een van mijn studiegenoten jubelde dat we weer teruggingen naar de goede oude tijd: in het Middelnederlands was de dubbele negatie schering en inslag. Iets werd meestal tweemaal ontkend, met behulp van ne/en plus niemand/niet/geen, zoals bij het begin van de Beatrijs, waarin de auteur zegt dat iedereen hem het dichten afraadt opdat hij ‘minen sin niet en vertare’ (‘geen burn-out krijgt’) of zoals bij Van den vos Reynaerde, wanneer de kater Tybeert verklaart dat een zekere worst van hem was, ‘al en claghic niet’ (‘al klaag ik niet’, zie de Reynaert voor meer context omtrent desbetreffende worst).

De taalpuristen in mijn omgeving stonden klaar om de nieuwe ANS te verbranden, de Mediëvisten om haar te vergulden. „Eindelijk komt er weer fatsoenlijk Nederlands in zwang”, verzuchtte een vriend die afstudeerde op Karel ende Elegast. „We gaan vooruit door achteruit te gaan!”, jubelde een ander.

In hun vreugde zit bovendien een opsteker voor iedereen die woedend wordt over het goedkeuren van ‘groter als’. Het enige dat zij nodig hebben, is gewoon geduld. Voor hetzelfde geld is ‘groter dan’ over een kleine zeshonderd jaar gewoon weer helemaal in de mode, net zoals de dubbele negatie nu is. Eind goed al goed, of, om het maar op zijn 27ste-eeuws te zeggen: amen segghet alle gader!

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.