Greensill en Archegos achtervolgen Credit Suisse

Het was de bank die Greensill Capital, de voormalige Australisch-Britse financieringsmaatschappij, het beslissende zetje richting afgrond gaf. Credit Suisse bevroor op 1 maart 10 miljard dollar (zo’n 8,3 miljard euro) aan fondsen met schuldpapier van Greensill. Een week later volgde het faillissement van het bedrijf van de Australiër Lex Greensill. Bijna twee maanden later blijft de Greensill-affaire Credit Suisse – op UBS na de grootste bank van Zwitserland – achtervolgen. Grote aandeelhouders van Credit Suisse eisen het vertrek van bestuurder Andreas Gottschling, voorzitter van het risicocomité van de bank, zo meldde zakenkrant Financial Times maandag.

Klanten van de in Zürich gevestigde bank hadden herverpakte leningen gekocht van Greensill, een bedrijf dat rekeningen van bedrijven bij afnemers voorfinancierde. Die klanten zijn nu bij elkaar zo’n 3 miljard euro kwijt door het debacle, volgens schattingen van de Financial Times en persbureau Bloomberg.

De eis van de grote aandeelhouders van Credit Suisse, waaronder het Noorse staatsoliefonds, komt niet alleen voort uit de Greensill-affaire, maar ook uit een ander debacle dat daarop kort volgde: dat van Archegos Capital Management, het investeringsbedrijf van de Amerikaans-Koreaanse miljardair Bill Hwang. Dit bedrijf, dat vaste bedragen betaalde aan zakenbanken in ruil voor het rendement op een pakket aandelen, stortte eind maart in. Credit Suisse was één van de grote banken die transacties was aangegaan met Archegos. De verliezen voor Credit Suisse door het bankroet van Archegos lopen volgens schattingen op tot zeker 4,4 miljard Zwitserse frank (4 miljard euro). Vorige week werd bekend dat Credit Suisse noodgedwongen ruim 1,5 miljard euro aan kapitaal heeft opgehaald om de buffers op peil te houden.

De Zwitserse financiële toezichthouder Finma heeft onderzoeken geopend bij Credit Suisse vanwege beide affaires, waardoor sinds maart een kwart van de beurswaarde van de bank is verdampt. Begin deze maand vertrokken meerdere bestuurders bij de bank, onder wie het hoofd van de zakenbankdivisie Brian Chin. Topman Thomas Gottstein bleef wel aan.

Hoezo schoon schip?

Grote aandeelhouders zijn er niet gerust op dat de bank nu schoon schip heeft gemaakt. Het Amerikaanse beleggingsfonds Harris Associates, dat meer dan 10 procent van de aandelen in Credit Suisse bezit, zegt in de Financial Times „verbaasd” te zijn dat risicochef Gottschling nog op zijn plek zit.

Dat het nogal mis zat met de inschatting van risico’s bij Credit Suisse blijkt uit een artikel in de Britse krant The Guardian afgelopen vrijdag. De krant citeert uit een presentatie van Credit Suisse over Greensill van eind januari, met het oog op een geplande beursgang. Greensill zou een „once in a generation” bedrijf vormen dat „elke belegger die op groei is gericht moet bezitten”. De bank schatte de marktwaarde van Greensill in op 30 miljard dollar (25 miljard euro).

Toen was de bank klaarblijkelijk nog weinig duidelijk over de risico’s bij Greensill. Bijvoorbeeld dat Greensill voor een belangrijk deel afhankelijk was van één klant: GFG Alliance, het bedrijf van de Britse staalmagnaat Sanjeev Gupta. Credit Suisse probeert nu bij rekeningen te komen van het noodlijdende GFG, maar mag daar van de curatoren van Greensill niet bij, zo berichtte de Financial Times eerder deze maand.