Google bouwt voorlopig geen datacenters meer in Wieringermeerpolder

Google is niet voornemens om nog eens drie datacenters in de Wieringermeerpolder bij Middenmeer te bouwen. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad en een mededeling van de gemeente zelf. Er staat nu één datacenter in de polder van Middenmeer.

Het techbedrijf had plannen voor vier identieke datacenters op die locatie, volgens de gemeente. Het is niet duidelijk waarom Google afziet van de overige drie gebouwen. „We hebben nu geen additionele bouwplannen voor Middenmeer”, zegt een woordvoerder. Ze verwijst naar een uitbreiding in Groningen die nog in aanbouw is. Die wordt naar verwachting binnenkort afgerond. „We hebben geen verdere aankondigingen voor uitbreidingen in Nederland.”

De datacenters van zowel Google als Microsoft in het gebied deden veel stof opwaaien. Zo was Microsoft al begonnen met voorbereidingen voor de bouw voordat de benodigde vergunningen verleend waren. Google had de gemeente gevraagd om korting op de legeskosten. Het college van Hollands Kroon wilde daaraan meewerken als Google inderdaad de vier geplande identieke gebouwen tegelijk zou aanvragen en realiseren. Omdat uiteindelijk maar één van de vier gebouwen is gerealiseerd, is 100 procent van de leges in rekening gebracht.

