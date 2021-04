Gevechten in Somalische hoofdstad om aanblijven president

De politieke crisis in Somalië heeft dit weekend tot gewelddadige confrontaties geleid. Zondag waren er in de hoofdstad Mogadishu vuurgevechten tussen veiligheidstroepen en tegenstanders van president Mohamed Abdullahi Mohamed, melden persbureaus Reuters en AP. De demonstranten willen hem weg hebben, omdat zij vinden dat hij zijn mandaat heeft overschreden.

Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen bij de gevechten. In Mogadishu zouden zondag honderden mensen op de been zijn geweest. Ze scandeerden „we willen geen dictatuur” en verbrandden de foto van de president, schrijft AP. De vrees is dat de politieke impasse de instabiliteit in de Hoorn van Afrika vergroot. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft de partijen vrijdag al opgeroepen om geen geweld meer te gebruiken en te gaan praten.

De parlementsverkiezingen in Somalië hadden eind 2020 moeten beginnen. De bedoeling was dat een nieuw aangesteld parlement het volgende staatshoofd zou benoemen. Maar oppositieleden beschuldigden Mohamed van manipulatie: hij zou zijn aanhangers in verkiezingscommissies zetten. Ze weigerden nog verder deel te nemen aan de verkiezingen, die werden uitgesteld. Half april tekende de president een controversiële wet, waardoor hij nog twee jaar aan de macht kan blijven. Oppositiepartijen, senaatsleden en de internationale gemeenschap hebben zich daar kritisch over uitgelaten.

Terreur

De problemen in Somalië begonnen in 1991, toen krijgsheren dictator Siad Barre verdreven en zich vervolgens tegen elkaar keerden. De islamitische organisatie Al-Shabaab richtte zich enkele jaren later op om de orde te herstellen, maar groeide al snel uit tot een terreurorganisatie. De groep controleert inmiddels grote delen van zuidelijk en centraal Somalië en pleegt regelmatig aanslagen.

Mohamed, die ook bekendstaat onder zijn bijnaam ‘Farmajo’, omdat hij als kind dol was op kaas, was een mensenrechtenactivist. Hij vroeg asiel aan in Amerika nadat hij kritiek had geuit op de regering in Mogadishu onder leiding van Barre. Later keerde hij terug naar Somalië waar hij in 2017 werd verkozen tot president. Hij werd gezien als de man van het volk die verandering kon brengen. Hij beloofde corruptie te bestrijden en een eind te maken aan Al-Shabaab. Daar is weinig van terechtgekomen. Critici zeggen dat hij zich ontpopt heeft als een arrogante politicus.

