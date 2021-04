Geen vervolging verdachten racismezaak FC Den Bosch – Excelsior

Het OM staakt de vervolging van twee verdachten in de racismezaak rondom de wedstrijd FC Den Bosch - Excelsior op 17 november 2019. Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant meldt maandag dat er onvoldoende bewijs is om de vervolging door te zetten. Hoewel duidelijk zou zijn dat er dingen vanaf de tribune zijn geroepen, kan niet worden vastgesteld wie wat precies geschreeuwd heeft.

De racistische uitlatingen werden tijdens de wedstrijd gedaan door de aanhang van FC Den Bosch aan het adres van Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira. Op momenten dat de speler aan de bal was klonken er racistische leuzen vanaf de tribune. Al in de eerste helft van de wedstrijd legde scheidsrechter Laurens Gerrets de wedstrijd stil, waarna er sinterklaasliedjes werden gezongen. Na afloop van de wedstrijd startte FC Den Bosch een onderzoek naar de uitlatingen; Moreira deed aangifte.

Het OM zegt onder anderen liplezers ingeschakeld te hebben, maar dat zij niet tot een eenduidige vertaling komen van de teksten geroepen door de verdachten. Omdat er hard bewijs ontbreekt wordt de zaak afgesloten. Ahmad Mendes Moreira is persoonlijk door het OM ingelicht over de uitkomst van het onderzoek.

Meer meldingen, maar bewijs ontbreekt

De zaak zorgde voor opschudding in de Nederlandse voetbalwereld, mede omdat de clubleiding van Den Bosch het incident aanvankelijk bagatelliseerde. Zo werd in een eerste verklaring gezegd dat de geluiden van het publiek „kraaiengeluiden” waren, en noemde Den Bosch-coach Erik van der Ven Moreira een „zielig mannetje”. Van der Ven ontving vervolgens doodsbedreigingen en de politie raadde hem af thuis te slapen. In die zaak hebben wel veroordelingen plaatsgevonden: het OM meldt dat de schuldigen een boete van tweehonderd euro hebben gekregen. Het eigen onderzoek van FC Den Bosch dat later startte resulteerde in twaalf stadionverboden voor leden van de harde kern van de Brabantse voetbalclub.

Naar aanleiding van het incident kwam de KNVB samen met het kabinet met een plan om racisme te weren uit het voetbal. Er werd veertien miljoen euro beschikbaar gesteld voor drie jaar om racisme aan te pakken. Volgens de KNVB komen er sinds de wedstrijd tussen Excelsior en FC Den Bosch meer meldingen over racisme binnen. In de maanden voor de wedstrijd in Den Bosch kwamen er gemiddeld twee meldingen per week binnen bij de bond, na die wedstrijd waren dat er gemiddeld 3,5 per week. Hoewel het aantal meldingen toeneemt, blijft bewijsvoering lastig, meldde NRC vorig jaar. Daardoor worden onderzoeken vaak zonder veroordelingen afgerond.