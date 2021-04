Franse zakenman Arnault wil half miljard ophalen op Amsterdamse beurs

Het nieuwe investeringsfonds van de Franse ondernemers Jean Pierre Mustier en Bernard Arnault, Pegasus Europe, gaat komende donderdag naar de Amsterdamse beurs. Het plan is om maar liefst 500 miljoen euro op te halen met de beursgang. Dat meldt de nieuwe onderneming maandag in een persbericht.

Pegasus Europe wordt aan het Damrak gelanceerd als zogeheten spac, een lege beurshuls die met een beursgang geld ophaalt om zo in bestaande bedrijven te investeren. De onderneming gaat zich richten op overnames financiële en verzekeringssector.

Het fonds wordt gerund door Mustier, voormalig topman van UniCredit, en Diego De Giorgi, oud-hoofd investeringen van de Bank of America. Zij worden gesteund door Tikehau Capital en de 71-jarige Arnault, bestuursvoorzitter van luxegoederenconcern LVMH en met een geschat vermogen van 114 miljard euro de rijkste man van Frankrijk. Het viertal wil nu 55 miljoen euro investeren in het bedrijf en belooft later nog eens 100 miljoen in te leggen, wanneer er zicht is op een overname.

Lees ook: Het grote geld maakt de oversteek naar Amsterdam

Sinds vorig jaar zijn spacs in opmars op de Amerikaanse beurs, die net als de Nederlandse naar nieuwe recordhoogten klimt. De constructie is inmiddels ook naar Nederland overgewaaid. Veel spacs kiezen Amsterdam als plek om naar de beurs te gaan. In februari werd investeringsvehikel ESG Core nog op het Damrak gelanceerd.

Lees ook: Lege beurshulzen duiken op elektrische auto’s