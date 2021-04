Eindelijk eens daten

Zes jaar heeft Jerran Boyer geen enkel afspraakje gehad en uitgerekend in de tweede coronagolf, in januari, schrijft ze zich in op een dating-app. Alle cafés in New York zijn nog dicht en het is veel te koud om te wandelen, dus gaat ze met haar eerste date naar Grand Central Station. Een Duitser, woont elf jaar in New York, gepromoveerd, eigen zaak, doet aan yoga. Als ze drie kwartier rondjes hebben gelopen, vraagt hij of ze mee wil naar zijn appartement. „Ik wist zijn achternaam niet eens. En, kom op, het virus giert hier nog rond. Nee, met een hoofdletter N.”

„Freak show”, zeg ik en ze weet het meteen: „Sex and the City!” De aflevering waarin alle schijnbaar normale vrijgezellen in New York toch een funeste afwijking blijken te hebben.

We zitten in een Frans lunchtentje bij haar om de hoek, in de Upper West Side. Ik eet een avocado tartine, zij drinkt alleen mineraalwater.

Sex and the City (SATC) lokte Boyer twaalf jaar geleden naar de stad, net als Friends en de film Desperately Seeking Susan, verhalen waarin New York meer personage is dan decor. In oude dagboeken las ze dat ze als tiener Florida al had willen verruilen voor de grote stad. Ze verkocht haar cateringbedrijf en haar huis, en vertrok naar New York zonder enig plan, behalve daar te leven.

In het restaurant heeft ze haar mondkapje laten zakken en zie ik een stralende, slanke vrouw van begin veertig. Ze heeft me net haar dakterras getoond, tien hoog, met rotan ligstoelen en uitzicht over Central Park. New York is aardig geweest voor Jerran Boyer, zeg ik.

Pfff. Ze arriveerde op 19 februari 2009, midden in de kredietcrisis. Haar eerste baantjes: koken, trainer in een sportschool, verkoopster in een kledingwinkel. Keihard werken voor weinig geld. Onaardige leidinggevenden. „Vernederend.”

Bij een rijk gezin aan de Upper East Side kon ze werken als privékok/oppas. De vrouw des huizes kwam „van geld”, zegt Boyer. „Een keer stond ze naast de stortkoker en reikte ze me een volle vuilniszak aan.”

In haar vrije tijd begon ze maaltijden te bereiden voor mensen met allergieën en speciale diëten. In 2013 moest ze een eerste kok aannemen om te helpen. Nu heeft ze verschillende mensen in dienst en, ja, eindelijk tijd om te daten.

Zo zijn we terug bij Sex and the City. „Het enige verschil tussen die tijd en nu, is dat er nog geen mobiele telefoons waren”, zegt Boyer. „Verder klopt alles nog.” Om te beginnen het demografisch tekort: tegenover elke 96 New Yorkse mannen staan 100 vrouwen. In haar vriendinnen Robin en Asado heeft zij haar eigen Samantha en Miranda.

De grootste overeenkomst met Sex and the City, en het grootste verschil met Florida, zegt ze, is de keuzerijkdom in New York. Dat geldt voor uitgaan, winkels, restaurants en het geldt ook voor partners. Het aanbod is zo groot, dat niemand zich te vroeg wil binden aan een definitieve keuze. „Mannen kijken bij de eerste afspraak al over je schouder naar de vrouw achter je.”

We lopen Columbus Avenue op, een stralende dag. Voor de etalage van kledingwinkel Club Monaco begint een bandje jazzmuziek te spelen en de lentewandelaars komen er omheen staan. „Ze spelen hier nu elke dag”, zegt Jerran Boyer. „Dat is dan weer een voordeel van corona.” Iemand biedt de bassist een sigaret aan. „Hi Jerran!” De drummer steekt zijn hand op.