Een voor een glipten de Nederlandse IS-vrouwen uit hun kamp

‘Kan Nederland mijn kinderen terug halen?”, vraagt Ojone I. in 2019 met trillende stem in een spraakbericht aan haar familie. „Ik kan niet langer voor hen zorgen. Ik ben uitgeput.”

De 24-jarige Nederlandse met Nigeriaanse wortels, die zich als tiener aansloot bij Islamitische Staat, zat toen nog in het Koerdische kamp al-Hol, in noordoost-Syrië. Samen met 22 andere zogenaamde ‘IS-vrouwen’ spande ze destijds een kort geding aan tegen de Staat om te eisen dat Nederland hen en hun 56 kinderen zou ophalen. De rechter gaf hen in eerste instantie gelijk, maar de Hoge Raad trok later een streep door dat besluit. Nederland hoeft de vrouwen en kinderen niet te repatriëren.

Inmiddels is I. spoorloos verdwenen. Eerder deze maand stelde NRC op basis van een ingezien kampdocument vast dat zij en haar twee kinderen zich niet meer in al-Hol bevinden. Evenmin zit I. in het kamp al-Roj, waarnaar veel vrouwen zijn overgeplaatst.

Dat kan gevaarlijk zijn, want I. heeft een extra riskant profiel. Ze is getrouwd geweest met Bassil Hassan, een Deens-Libanees kopstuk van IS dat leiding gaf aan het droneprogramma van de terreurgroep en internationale aanslagen beraamde. Hoewel Hassan vermoedelijk is omgekomen, is het voorstelbaar dat I. zich nu opnieuw in de kringen van haar oude echtgenoot bevindt.

Kortzichtig

„Dit is precies het soort scenario waar we al jaren voor waarschuwen”, zegt Christophe Paulussen, jurist aan het T.M.C. Asser Instituut voor juridisch onderzoek en verbonden aan het ICCT, het kenniscentrum voor contraterrorisme in Den Haag. Hij noemt het „kortzichtig” dat het kabinet weigert IS-vrouwen en kinderen uit Syrië op te halen. „Vrijwel alle professionals, ook binnen de overheid, zijn voor repatriëring en berechting in Nederland. Het probleem is alleen dat politici dit niet aandurven.”

Eén van de redenen daarvoor is, volgens Paulussen, dat het debat over de IS-vrouwen lange tijd beheerst is door onderbuikgevoelens. Deze ‘jihadbruiden’ zouden landverraders zijn die nu hun verdiende loon krijgen door in Syrië achter te blijven. Pleidooien om hen uit humanitaire overwegingen terug te halen, maakten weinig indruk. Argumenten rond terrorismebestrijding en de nationale veiligheid staan snel voorop.

Maar juist ook die laatste twee zaken zijn het best gediend met repatriëring, stelt Paulussen. „Dat is ook wat de experts bij de NCTV concludeerden. Door deze mensen op een gecontroleerde manier terug te halen, behoud je het initiatief en voorkom je dat ze verder radicaliseren in de kampen of zich aansluiten bij IS-cellen in de regio. Doe je dat niet, dan bestaat het gevaar dat ze onder de radar verdwijnen. Dat is precies wat nu gebeurt.”

Naast I. zijn inderdaad ook andere Nederlandse vrouwen vertrokken uit al-Hol. Een deel van hen is onder begeleiding overgeplaatst naar het beter bewaakte al-Roj, maar een tiental wist in de eerste helft van 2020 druppelsgewijs te ontsnappen naar de Syrische provincie Idlib. Dat gebeurde deels via smokkeloperaties die gefinancierd werden door de bekende Nederlandse terreurverdachte Samir A.

In Idlib verblijven naar schatting tientallen IS-vrouwen van verschillende nationaliteiten. Ze zouden veelal in woningen verblijven die onder toezicht staan van HTS, een soennitische rebellengroep met jihadistische wortels. Dat vertelt een lokale journalist in Idlib die recent contact had met een voormalig beheerder van de woningen. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp durft hij alleen anoniem zijn verhaal te doen.

„Deze vrouwen gedragen zich geheimzinnig”, vertelt de journalist telefonisch. Volgens hem komen ze nauwelijks buiten, ook de kinderen niet, en mijden ze de lokale bevolking. Wel hebben ze toegang tot internet en zouden ze buitenlandse contacten onderhouden. Veel van hen lijken niet bepaald te zijn gederadicaliseerd. „In tegenstelling tot de Syrische vrouwen die bij IS zaten en zijn teruggekeerd, blijven de meeste buitenlanders vasthouden aan hun radicale ideologie.”

Door naar Turkije

Idlib is voor veel vrouwen een springplank naar het nabijgelegen Turkije. Smokkelaars regelen de illegale overtocht, vaak per tunnel. De standaardprijs daarvoor is 1.200 dollar (1.000 euro), aldus de lokale journalist, maar IS-vrouwen betalen volgens hem een veelvoud. Dat geld zouden ze van buitenaf toegestuurd krijgen via Hawala, een informeel banksysteem dat veel gebruikt wordt in de Arabische wereld maar vanwege het gebrek aan regulering ook wordt ingezet voor terrorismefinanciering.

Volgens Tamara Buruma, advocaat van onder meer Samir A. en enkele IS-vrouwen, is deze gang van zaken de logische uitkomst van het Nederlandse regeringsbeleid. „De overheid zegt dat de vrouwen die terug naar Nederland willen op eigen houtje een Nederlands consulaat moeten zien te bereiken. De realiteit is natuurlijk dat dit alleen kan met behulp van smokkelaars.”

Sinds begin vorig jaar wisten zeven Syriëgangers (exclusief kinderen) Nederlandse diplomatieke missies in Turkije te bereiken. De regel is dat zij onder Turkse vreemdelingendetentie gesteld worden en er indien nodig een dna-test wordt gedaan om de achtergrond van eventuele kinderen vast te stellen. Als Turkije hen niet zelf wil berechten, vertrekken de vrouwen onder begeleiding naar Nederland, waar ze gelijk worden aangehouden.

Maar ook dit proces verloopt niet altijd even soepel. Zo is er het geval van Fatima H., die zich op 30 oktober 2019 met haar kinderen bij de ambassade in Ankara meldde. Hoewel het ambassadepersoneel haar zaak al in behandeling had genomen, trok minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) halsoverkop en tegen het advies van het Openbaar Ministerie, haar Nederlandse nationaliteit in. Turkije bleek daar niet van gediend en besloot H. dan maar buiten de gebruikelijke procedures om alsnog op een vliegtuig naar Nederland te zetten.

Andere EU-landen repatriëren wel

„Turkije stoort zich mateloos aan het feit dat Europese landen niet meer verantwoordelijkheid nemen”, zegt Berkay Mandiraci, auteur van een recent rapport van de International Crisis Group over teruggekeerde IS-strijders. „De Turkse inlichtingendienst heeft nu al moeite om al deze mensen in de gaten te houden. De Europese nalatigheid zorgt dus voor extra veiligheidsrisico’s en zet bovendien de banden tussen de EU en Turkije verder onder druk.”

Opmerkelijk is dan ook dat de Nederlandse staat tegenover de Hoge Raad betoogde dat juist het wél ophalen van Syriëgangers diplomatiek schadelijk zou zijn. De aanname daarachter lijkt dat de Turken aanstoot zouden nemen aan een formeel Nederlands bezoek aan de opvangkampen van de Koerdische strijdgroep YPG – een aartsvijand van Turkije. Toch schatten bronnen aan zowel Nederlandse als Turkse zijde in dat Ankara dit voor lief zou nemen, en dat het ophalen van de vrouwen en kinderen de onderlinge banden juist ten goede zou komen.

Ook een ander argument van de staat, namelijk dat het te gevaarlijk zou zijn om Nederlands personeel naar de kampen te sturen, is „absolute kolder”, stelt André Seebregts, een advocaat die meerdere IS-vrouwen bijstaat en zelf naar al-Hol afreisde. „Nederlandse inlichtingendiensten zijn allang ter plaatste”, weet hij. „Mijn cliënten sturen voortdurend appjes waarin ze zeggen: ‘daar zijn ze weer’. En als het echt te riskant is om hen op te halen, hebben de Amerikanen al aangeboden om het voor ons te doen.”

De tijd dringt, blijkt uit de toenemende chaos in de Koerdische kampen. Begin deze maand werden in al-Hol 125 actieve IS-leden opgepakt. Radicale vrouwen vermoorden lotgenoten die IS de rug toe keren en indoctrineren jonge kinderen. De situatie in al-Roj, waar de Nederlandse vrouwen en kinderen zitten, lijkt vooralsnog stabieler, maar ook dat kan omslaan.

Nederland moet dat voor zijn, vindt Seebregts. Daarvoor kan volgens hem gebruik worden gemaakt van een recente beleidswijzing van de Koerdische autoriteiten. Deze hebben aangegeven dat ze voortaan bereid zijn om kinderen ook zonder hun moeders over te dragen. Voorheen weigerden ze dat vaak, uit vrees voorgoed met de moeders te blijven zitten.

Meerdere landen hebben die kans al gegrepen. Rusland haalde enkele honderden kinderen terug. Duitsland en Finland volgden eind vorig jaar en namen naast kinderen ook enkele vrouwen mee. En ook België kondigde in maart aan zijn kinderen te repatriëren en hetzelfde „per geval” te overwegen voor de vrouwen.

„In Europa lijkt eindelijk het besef in te zinken dat dit in het belang is van onze veiligheid”, aldus Seebregts. „Nederland loopt nog achter, maar het nieuwe kabinet kan daar verandering in brengen.”