‘Een huis in Amsterdam, dat wil ik proberen’

in

‘Toen ik 10 was, werd mijn moeder zwanger van mijn zusje. Ik ging vaak mee naar de controles bij de verloskundige en toen al dacht ik: wat een leuke baan. Ik had een fascinatie voor zwangere vrouwen en de groei van een baby. Ik ben na het vmbo eerst verpleegkunde gaan studeren, maar vooral met het idee door te stromen naar het hbo, om dan verloskundige te worden. Want als ik iets wil, dan ga ik er ook voor. Ik werd alleen niet ingeloot voor de opleiding. Eerst dacht ik nog: dan probeer ik het gewoon elk jaar weer, maar toen hoorde ik dat je voor de opleiding tot verloskundige in Antwerpen geen loting hebt. Dus toen ben ik daar met veel plezier drie jaar gaan studeren.

„Omdat je als verloskundige in België voornamelijk in het ziekenhuis werkt, had ik na mijn studie vooral ervaring in een klinische setting. Daarom lag het voor de hand dat ik in Nederland eerst in een ziekenhuis ging werken, terwijl mijn droom altijd was een eigen praktijk te beginnen als eerstelijns verloskundige. Omdat ik niet gelijk een baan vond, heb ik nog een tijd op Sint Maarten in een kliniek gewerkt. Daarna kon ik in Nederland aan de slag.

„Met mijn salaris ben ik heel tevreden, voor iemand van mijn leeftijd is het een prima bedrag. Ik werk nu 32 uur als verloskundige en soms val ik in als verpleegkundige. Binnenkort krijg ik als verloskundige een fulltimecontract.”

uit

‘Ik ben in Amsterdam geboren en opgegroeid, en ik zou er heel graag blijven. Ik spaar nu voor een eigen huis, maar in je eentje iets kopen is natuurlijk heel lastig. Toch wil ik het wel proberen. Dat ik alleen ben, weerhoudt me niet, ook al moet het in stapjes.

„Ik zeg altijd: ik zou het Vondelpark wel als achtertuin willen. Dat doorzettingsvermogen heb ik van mijn moeder meegekregen. Ze had het niet makkelijk na het overlijden van mijn vader en met drie kinderen in huis, en toch zei ze altijd: als je iets wilt, dan zorgen we dat het kan. Ook al moeten we er voor sparen.

„Omdat mijn zusje (20) en broertje (14) een stuk jonger zijn dan ik, heb ik, toen ik nog thuis woonde, ook voor ze gezorgd. En ik voel me nog steeds een beetje verantwoordelijk voor ze. Daarom vind ik het leuk om ze een zakcentje mee te geven, ook al krijgen ze van mijn moeder ook geld. Mijn zus studeert op het hbo, dus die kan ook wel wat extra’s gebruiken.

„Laatst ben ik 30 geworden en ik wilde een leuk cadeau voor mezelf kopen. Nu houd ik erg van gouden sieraden en goud is ook best een goede investering. Dus toen heb ik online een gouden armband gekocht. Hij is heel mooi smal, en subtiel gedraaid. Ik ben er heel erg blij mee en ik ben zeker van plan meer gouden sieraden aan te schaffen.”

Netto-inkomen: 3.300 euro Vaste lasten: wonen (745 euro), mobiel/internet/tv (40 euro), verzekeringen (137 euro), boodschappen (250 euro), ov-abonnement (50 euro), sport (40 euro), kleding (100 euro), beauty/wellness (60 euro), horeca (100-150 euro), Postcodeloterij (14 euro), zakgeld zusje en broertje (60 euro), aflossen studieschuld (93 euro) Sparen: 500-1.000 euro (afhankelijk van uitgaven) Laatste grote aankoop: gouden armband (200 euro)