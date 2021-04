Een eed als alibi voor journalisten

Zou er geen keurmerk moeten komen voor journalisten, vroeg emeritus hoogleraar Henri Beunders zich vorige week – overigens niet voor het eerst – af. Aanleiding voor zijn pleidooi was het oplaaiend geweld tegen journalisten, waarvan we vorige week bij een shovelaanval in Lunteren een ongekende escalatie zagen. „Iedereen kan tegenwoordig journalist zijn”, stelt hij in dagblad De Gelderlander. „En dus vragen mensen zich af: wat voor recht heeft iemand om mij te bevragen?”

Nu wil ik niets aan de ernst van dit misdrijf afdoen, maar het is zeer de vraag of het slachtoffer in deze zaak voor zo’n keurmerk in aanmerking zou komen. Het ging om een zogeheten 112-fotograaf, die voornamelijk voor de kick de politiescanner afluistert, vervolgens snel naar de brandhaard of het plaats delict rijdt en daar tenslotte beelden van verstuurt aan nieuwsorganisaties en websites die daarover berichten. Die vergoedingen zijn dusdanig laag, dat je er nauwelijks van kan tanken. Ook in het feit dat het slachtoffer die avond zijn vriendin mee uit rijden nam kun je een clou zien dat hier geen professional aan het werk was.

Het idee van zo’n keurmerk intrigeert niettemin. Want het is waar, iedereen kan zichzelf journalist noemen. En iedereen met een smartphone of een socialemediaprofiel kan zich ook nog eens zo gedragen. Met publiek en al.

Dat voorrecht was tot voor kort nog slechts aan professionele journalisten voorbehouden. Het verlangen om beter af te bakenen wat serieuze journalistiek onderscheidt van informatieverspreiding in het algemeen is kortom wel te volgen.

Toch lijkt me van zo'n keurmerk eerder een averechts effect te verwachten. In de ogen van iemand die toch al misnoegd is over de media ziet zoiets er toch uit als een elite die zichzelf maar weer eens een privilege toekent. In plaats daarvan zou de beroepsgroep eens over een eed kunnen nadenken. Zoals dokters, advocaten en burgemeesters zich door een eed verplichten om de regels van hun beroep na te leven, zouden journalisten zich via een eed aan het hogere doel van hun vak kunnen committeren. Je zou bijvoorbeeld het streven een zo getrouw mogelijke dwarsdoorsnede van de werkelijkheid tot inzet van zo’n eed kunnen maken. Of je kunt de eed gebruiken om expliciet te maken dat je als journalist het algemeen belang dient en niets anders.

Met een keurmerk verplicht je burgers om jou serieus te nemen, met een eed verplicht je alleen jezelf en je vakgenoten tot ethisch handelen. Dat is niet alleen sympathieker, het geeft burgers een beginsel waar ze journalisten op kunnen aanspreken. Zo'n eed kan zelfs een ventiel vormen voor veel ongerichte onvrede over ‘de media’.

Maakt u zich geen illusies. Zo’n eed leidt zonder twijfel óók tot eindeloos gesoebat over wat nu de beste manier is om je eed gestand te doen. Niet in de laatste plaats tussen journalisten onderling. En nee, een man die met een shovel op je afrijdt en je met auto en al in een greppel duwt breng je met er vermoedelijk niet op andere gedachten mee.

Lees ook: Het visuele gat in de coronapandemie

Maar het kan wél een antwoord zijn op de vraag die Beunders opwierp: wat voor recht heb je om ergens zomaar te verschijnen en vragen te gaan stellen? De eed als alibi, zeg maar, voor journalisten. Of ze nu 112-fotograaf zijn of columnist.