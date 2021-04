‘Een derde lockdown kan de Boulevard Zuid niet aan’

14 december 2020

Tweehonderd kilo bonbons heeft hij ingekocht voor de feestdagen. En dan gaat het kabinet morgen heel Nederland platleggen. Woest is Gertjan Groen van de Candy Shop in Rotterdam-Zuid, een kleurenexplosie in een pijpenlaatje. „Je gaat toch niet nú de winkels sluiten met alle kerstinkopen”, fulmineert hij in zijn schort op de Groene Hilledijk. „Dat hadden die gozers in Den Haag veel éérder moeten doen. Ze zijn zo laks met alles.”

Het is half december, uren voor een toespraak van premier Rutte. Het nieuws is alweer uitgelekt: de tweede lockdown wordt geen ‘intelligente’, maar een harde. Het aantal coronobesmettingen zit bijna op de piek van 13.000 op één dag.

Iris Bourne van nagelsalon Pimp my Nails, aanspreekpunt voor ondernemers in de straat, krijgt al de hele dag bezorgde telefoontjes. „Ik zeg iedereen: schrijf crediteuren aan, vraag uitstel van betalingen en je huur, begin een website. Je weet niet hoe lang het gaat duren. We hebben nu corona uit China, straks komt er een variant uit Rusland.”

De Candy Shop blijft gewoon open, zegt Gertjan Groen. „Ja jongens, ik ben een marinier, een fighter. In Ridderkerk heb ik een loods vol kersthandel. Moet ik alles wegsmijten voor twee kwartjes?”

„Nederland gaat op slot”, kondigt Rutte die avond live op tv aan. Buiten het Torentje hoor je demonstranten fluiten, joelen en op pannetjes slaan. Alle „niet-noodzakelijke winkels” moeten dicht, in ieder geval voor vijf weken.

Die vijf weken lockdown werden er negentien. Na negen weken mochten klanten wel producten afhalen, na twaalf weken werd winkelen op afspraak ingevoerd. Deze woensdag mogen winkels in Nederland weer open – met een beperkt aantal klanten.

NRC peilde op drie momenten hoe het de langste winkelstraat van Rotterdam-Zuid is vergaan: de ‘Boulevard Zuid’, die bestaat uit de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk. Het is een wereldreis van 1,2 kilometer langs 220 winkels: bruidszaken, juweliers, dönertenten, bruine cafés en een privé-sauna. „Definitief ontharen hele lichaam 250 euro”, staat groot op een etalage.

Iris Bourne van nagelstudio Pimp my Nails is het aanspreekpunt voor ondernemers in de straat. Foto David van Dam

De lockdown doorkruiste een ambitieus en taai programma om het verloederde winkelgebied in tien jaar te ‘revitaliseren’. In januari werd de Beijerlandselaan landelijk nieuws door rellen en plunderingen toen de avondklok inging.

Eén ding hebben ze niet kapot gekregen: het aanstekelijke optimisme van Ron van Gelder (69), de ‘procesregisseur’ van de gemeente die de straat moet opknappen, met de Alliantie Hand in Hand. Hij is een echte Rotterdammer die tevreden is met „een boek, het zonnetje en een glaasje cola”. „Wij zijn in één klap de bekendste winkelstraat van Nederland geworden”, zegt Van Gelder daags na alle vernielingen. „Een beetje aandacht kan ook helpen.”

Dé winkelstraat op Zuid

In de jaren zestig was de Beijerlandselaan nog dé winkelstraat, met faam tot aan de Zuid-Hollandse eilanden toe. Jonge mensen gingen er graag flaneren of „een laantje pikken”.

De wijken en de winkels veranderden, vertelt George van der Kant van herenmodezaak Dandy Store. „Waar slagerij Edessa zit, zat slagerij Van Tongeren. En bij patisserie Almina op die hoek, daar zat vroeger Jamin.”

Lang voor het internet kwam al concurrentie van het overdekte winkelcentrum Zuidplein (1972). De gevels aan de Boulevard Zuid kregen een overkapping, zodat je ook hier droog kon winkelen. De winkelstraat kreeg meer parkeervakken om meer klanten te trekken.

Die oplossingen van toen zijn de problemen van nu, volgens de gemeente. „Die luifels zijn eigenlijk spuuglelijk en ’s avonds een beetje luguber”, vindt Ron van Gelder. En langs de Groene Hilledijk staan mooie platanen, maar ook altijd vier rijen auto’s geparkeerd.

Een herinrichting moet de Boulevard Zuid weer grandeur geven. Het plan is om eerst alle 170 luifels weg te halen, eind dit jaar moeten er al 130 zijn verwijderd. Daarachter zit soms nog glas-in-lood, anders wordt het nieuw gemaakt. „Prachtig toch?”, zegt Van Gelder trots.

De straat heeft ook te veel winkels en te veel van hetzelfde. Tot 2024 wil de gemeente op de Groene Hilledijk tachtig panden aankopen en verhuren tegen een aantrekkelijk tarief. Er moeten speciaalwinkels komen, maar ook woningen, ateliers en dienstverlening.

Het plan is ook onderdeel van de strijd tegen ondermijning. De hoge huren die malafide pandeigenaren vragen, trekken criminelen aan. De Alliantie Hand in Hand zit zelf in een pand waarin een illegaal wedkantoor is opgerold – tot vier keer toe dook het op in de buurt.

Bakery Mlouza is een van de nieuwe zaken die naar de Beijerlandselaan zijn „gelokt”, zegt Hafida Yafrah lachend. De eerste twee jaar krijgt ze zo’n 300 euro korting op de maandhuur. Ze heeft zich ook verdiept in alle plannen en gelooft dat het wel goed komt. „Beetje bij beetje.”

Er is ook kritiek op de plannen van Alliantie Hand in Hand. Zo willen sommige ondernemers hun luifels juist houden. „Mensen winkelen niet met regen”, zegt Mahir Haydar van juwelier Adelaar. „Of ze gaan straks hier schuilen en blokkeren de deur.” Ach, vindt Mahmut Cakmak van slagerij Edessa. „Wij zijn de Hollanders. Wij houden van regen.”

Een café heeft op de Boulevard Zuid plaatsgemaakt voor restaurant Dolice Foto David van Dam

Is het mixen met woningen wel slim? „Dan heb je straks geen echte winkelstraat meer”, zegt Robin van Rijswijk. Hij was 26 jaar mede-eigenaar van Fifty-Fifty Modes en is onlangs gestopt. Maak één stuk met woningen in het midden, zegt hij. Het probleem zijn de beleggers die verhuren aan „elke habbiedabbie-gek”. „Er is totaal geen branchering.”

In 2029 moeten al die problemen van de Boulevard Zuid zijn opgelost. Aan de kop wordt nu de Tweebosbuurt gesloopt en verrijst ernaast de nieuwbouwwijk Parkstad. Langs de Maas moeten het nieuwe voetbalstadion en de woningen van Feyenoord City komen. Van Gelder: „Oude én nieuwe bewoners moeten hier straks prettig en veilig kunnen winkelen.”

26 januari 2021

Een paar honderd relschoppers hebben gisteravond de straat overgenomen. Op sociale media ging een oproep rond: half negen bij de McDonald’s op de Beijerlandselaan. „Molotovs, gannoes [pistolen], stenen. Wie wordt de copkiller?”

Wezenloos loopt Wod Almubarak door de ravage die haar juwelierszaak was. Een mooi opgemaakte dame, met lang zwart haar in een witte jas met bontkraag. Ze is kapot, kan niet praten, filmt met haar telefoon verbrijzelde vitrines.

Een Duitse tv-ploeg in de zaak vraagt waar het centrum van Rotterdam is. Is het „sozialer Protest” tegen de avondklok nu daar?

Jewelry Box is een van de twee zaken die volledig zijn geplunderd. Zeventien andere zijn vernield of hebben kapotte ruiten. De totale schade wordt geschat op een kwart miljoen tot drie ton. Er zijn ruim vijftig arrestaties verricht.

Met een mannetje of vijf heeft Martin Fonteine zijn feestwinkel verdedigd. „Dat was wel effe een dingetje”, zegt hij achteraf. Veel winkeliers hadden hun zaak afgesloten en zichzelf in veiligheid gebracht. „Als ze hier allemaal hadden gestaan, was het meegevallen, denk ik.”

Om half een ’s middags draait de Boulevard Zuid alweer gewoon door. Het meeste glas is opgeveegd, spaanplaten voor de vernielde winkels. De trams rijden weer, het is verbazingwekkend druk voor een harde lockdown.

„Scherven brengen ook kracht”, staat op de muur in het kantoortje van de stadsmarinier in een zijstraat. Twee timmerlui zijn bezig het glas aan de voorgevel te vervangen. Binnen zegt Mila Bhageloe, voorzitter van de winkeliersvereniging: „Het ergste is dat het jongelui uit de omgeving zijn. Ze zijn hier opgegroeid, weten dat hun ouders hier boodschappen doen.”

Solidariteit

Niet alles is negatief, zegt Ron van Gelder aan tafel. Onbedoeld hebben die relschoppers ook solidariteit gecreëerd. „Een buurt gaat saamhorigheid vertonen als er een gemeenschappelijke vijand is. Soms is dat een sloopplan, soms een daklozenopvang. Nu zijn het de relschoppers op de Boulevard Zuid.”

Én het glas-in-lood in de gerenoveerde gevels blijkt nog heel. „Daar was ik even bang voor”, zegt Van Gelder opgelucht, „dat ze ook al die ruitjes eruit zouden kegelen.”

Op dit moment overheerst verdriet, woede en verslagenheid, weet Van Gelder. „Wat ik letterlijk heb gehoord vanochtend: aangifte doen, een financiële vergoeding? Interesseert me niet. Timmer de boel maar dicht.”

Elham Karimi van Magnifique Beauty vindt de buurt te onveilig. Van haar spaargeld is ze een half jaar geleden de schoonheidssalon begonnen: haar droom. Nu is een grote etalageruit ingegooid, terwijl er niets te plunderen viel. Ze had haar salon gisteren snel leeggeruimd, omdat ze nog niet verzekerd is. „Ze noemen dit een pareltje in de straat”, zegt ze, „maar ik ben zo weg hoor.”

21 april 2021

Drie maanden later zit Magnifique Beauty nog steeds op de hoek. „Het is vooral een praktische afweging”, legt Elham Karimi uit aan de telefoon – de salon is alleen open op afspraak. „Het zijn best onzekere tijden. Je moet als ondernemer zo veilig mogelijk bewegen, want alles brengt kosten met zich mee.”

Het is de dag na de persconferentie waarin premier Rutte versoepelingen heeft aangekondigd. Over een week mogen de winkels aan de Boulevard Zuid voorzichtig open. De winkelstraat lijkt de crisis te doorstaan. In een jaar tijd zijn vijftien ondernemers gestopt, van wie twaalf „coronagerelateerd”. Maar in dezelfde periode hebben achttien nieuwe ondernemers zich gevestigd, volgens de gemeente.

Zo gaat de tattooshop van Brian Nickson vandaag open. Een blikvanger voor een straat in transitie, met een knallend interieur van vlakken roze, blauw, zwart en grijs. „Dit wordt de komende jaren de mooiste straat van Rotterdam”, denkt Nickson.

Een oud café heeft plaatsgemaakt voor restaurant Dolice, dat eerst verderop zat. Eigenaresse Senay Akdemir bouwde tijdens de coronacrisis 31.000 euro schuld op. Haar man maakt nu picknicktafels voor het naastgelegen horecaplein – wat de gemeente een food court noemt. Zij doet aan „muzikale bezorging”: „Dan ga ik gitaar spelen, als ik eten bezorg.”

Juwelierszaak Jewelry Box is net heropend na de avondklokrellen. De schade was 50.000 euro, Wod Almubarak heeft 30.000 euro aan donaties ontvangen, plus gemeentesteun. „En kaartjes, bloemen en chocola van zo veel mensen die ik niet eens kende. Ik voelde: ik ben hier niet alleen. Ik kan nu niet stoppen.”

De kleine herenmodezaak Dandy Store heeft het gered dankzij vaste klanten, zegt George van der Kant. „Ik heb soms klanten van 2.000 euro. Dan ben ik één keer in de week al heel erg blij.”

De Bio Smile – „voor natuurlijke witte tanden” – heeft het overleefd met ondernemersgeest. De onderneming is omgevormd tot een commerciële coronatestlocatie en uitgebreid. „Binnen twee maanden hadden we veertien vestigingen”, vertelt eigenaar Abdelali El Bouzaidi.

Ik voelde: Wod Almubarak juwelier, ontving 30.000 euro aan donaties

Veel kleine ondernemers hebben het zwaar. Een supermarktje met Oost-Europese producten is net gesloten, want in de kelder zat een hennepplantage, vertelt Jan Stoel, coördinator ondermijning van Alliantie Hand in Hand. „Ondernemers hebben het moeilijk, en worden nu in de verleiding gebracht zoiets te beginnen. Die meneer wist nergens van, zei hij. Hij had niemand zien lopen met heel veel aarde en heel veel stopcontacten.”

De buurman, Waqas Khan van kledingwinkel Fleeky, kan het verhaal niet geloven. Wel weet hij dat veel ondernemers aan de Boulevard Zuid op omvallen staan. „Bij een derde lockdown is het voor iedereen einde verhaal. Zeker voor kledingwinkels: die moeten ieder seizoen een nieuwe collectie kopen, dat kost centjes.” Zelf had hij vier filialen in Rotterdam, Amsterdam en Beverwijk, nu zit hij alleen nog hier op Zuid.

De Candy Shop van marinier Gertjan Groen is opengebleven en zit er nog steeds. Maar op de Boulevard Zuid ziet hij geen toekomst meer, appt hij. Groen is bezig een snoepwinkel in Hendrik-Ido-Ambacht over te nemen. „Omdat ik een beetje wil afbouwen in een wat rustiger buurt.” Tijd voor een praatje heeft hij niet. „Sorry”, appt hij. „Personeel is allemaal ziek en sta er alleen voor.”