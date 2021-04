Duitse mediabedrijven dienen klacht in tegen Apple vanwege privacy-update

Een groep Duitse reclamebedrijven en mediabedrijven, waaronder de eigenaar van de kranten Bild en Die Welt, hebben een klacht ingediend tegen Apple. Dat schrijft The Financial Times. Aanleiding voor de klacht is een update in de privacy-instellingen van iPhones die Apple naar verwachting later op maandag beschikbaar stelt. De bedrijven worden naar eigen zeggen benadeeld door deze update, terwijl Apple er een betere marktpositie voor zichzelf mee creëert.

De update zorgt ervoor dat apps, voordat ze geïnstalleerd worden, om toestemming moeten vragen de gebruiker van een toestel te volgen voor reclamedoeleinden. Volgens Apple is die update nodig om de privacy van iPhone-gebruikers te verbeteren. De klagende bedrijven verwachten dat een merendeel van de gebruikers weigert gevolgd te worden voor advertentiedoeleinden als ze daarom gevraagd worden.

Volgens de groep Duitse bedrijven schaadt Apple de advertentiemarkt hiermee. Naar verwachting zullen advertentie-inkomsten voor apps met zestig procent teruglopen. De bedrijven zeggen dat deze teruglopende inkomsten uiteindelijk voor de rekening zullen komen van de gebruikers, omdat ontwikkelaars hun apps niet langer gratis kunnen aanbieden. De bedrijven stellen dat Apple zelf wel data van gebruikers zonder toestemming verzamelt, waardoor het een betere marktpositie voor zichzelf creëert.

Lees ook: Nederland trekt samen met Frankrijk op in de strijd tegen de almacht van ‘big tech’



Het is niet voor het eerst dat er een klacht wordt ingediend over het privacybeleid van Apple: in maart diende de Franse organisatie voor start-ups France Digitale een soortgelijke klacht in. Apple stelde toen dat het privacybeleid ook voor het Amerikaanse techbedrijf geldt. Vorig jaar werden zowel in het Verenigd Koninkrijk als bij de Europese Commissie onderzoeken gestart naar de commissies die Apple via de App Store hanteert. Omdat zij ook zelf producten aanbieden in hun App Store, zou hun beleid volgens verschillende bedrijven “oneerlijk” zijn.