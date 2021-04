De Palestijnen moeten weg, en wij nemen hun land over

Kolonisten uit de Israëlische buitenpost Havat Maon, op de bezette Westelijke Jordaanoever, vielen vrijdag met stokken en stenen Palestijnse boeren aan die op hun land bij Hebron aan het werk waren. Het leger kwam kijken, aldus de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem die dit soort dagelijks geweld bijhoudt. En ik bedoel: kijken.

Het was maar een piepklein incident, onbeduidend in vergelijking met het geweld van donderdagavond in de Oude Stad van eveneens bezet Oost-Jeruzalem. Daar trokken zo’n driehonderd Israëlische jongeren, kolonist en/of ultraorthodox, onder de leus ‘Dood aan Arabieren’ ten strijde tegen Palestijnen die zich er in de vastenmaand Ramadan verzamelen na het avondgebed. Er was daar in de voorgaande dagen al geschermutseld tussen Palestijnen en politie die hen er weg wil hebben, en tussen Palestijnen en Joden. Maar deze jongeren waren georganiseerd door de extreem-rechtse groep Lehava (Vlam), om de nationale eer te verdedigen. „We zijn hier vanavond,” zei Lehavaleider Ben-Zion Gopstein, „om iedereen die anders denkt uit te leggen: Jeruzalem is van ons.” Uiteindelijk hield de politie Israëlische jongeren en Palestijnen min of meer uit elkaar, waarbij onder de Palestijnen ongeveer honderd gewonden vielen.

In de aanloop was ter extreem-rechterzijde op WhatsApp en TikTok de toon gezet met de aankondiging dat „we vanavond Arabieren gaan verbranden”. Op Twitter viel mijn oog op een jonge vrouw, type aardige schoondochter, die zich tegenover een televisieverslaggever geen voorstander toonde van het platbranden van Palestijnse dorpen. „Ik zeg alleen dat zij weg moeten, en dat wij hun land overnemen.”

‘Ze moeten weg’ is de verzamelkop boven het toenemende geweld tegen Palestijnen in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever. OCHA oPt, de VN-organisatie voor bezet Palestijns gebied, telde tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2021 gemiddeld zo’n 700 geweldsincidenten per jaar, maar dit jaar al 279. „Geweld van kolonisten is onderdeel geworden van het Palestijnse dagelijks leven onder bezetting”, aldus B’Tselem. Leger en politie treden er nauwelijks tegen op. Zie het incident met de kolonisten uit de illegale buitenpost Havat Maon. B’Tselem: „In sommige gevallen dienen zij als gewapende escorte of doen ze zelfs mee met de aanvallen.”

Google B’Tselem en u vindt de videovoorbeelden. Die weerspiegelen de vriendelijke opstelling ten opzichte van kolonistengeweld van de achtereenvolgende regeringen-Netanyahu, die daarbovenop eveneens in steeds hoger tempo Palestijnse woningen en bedrijven slopen, Palestijns land onteigenen, appartementen voor kolonisten bouwen en nederzettingen uitbreiden. Annexatie is even van de baan onder het normaliseringsakkoord met de Emiraten, maar dat maakt in de praktijk voor de Palestijnse bevolking niets uit. Vrijdag en zaterdag was Jeruzalem opnieuw toneel van geweld.

En de tweestatenoplossing? Hun vroegere Arabische bondgenoten zien de Palestijnen nu als last; zij doen liever zaken met Israël. Van de verdeelde Europese Unie hebben ze hoe dan ook niets te verwachten, en Trumps Amerika was Israëls beste vriend – Biden dan misschien? Die verricht wat kleine reparaties. Er komt weer geld voor de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA en bezet gebied mag in officiële stukken weer bezet gebied heten. Maar het Israëlisch-Palestijnse conflict heeft geen enkele prioriteit in Washington.

