Chinese eigenaar moet ADO Den Haag 2 miljoen euro betalen

De Chinese grootaandeelhouder United Vansen moet ADO Den Haag 2 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag bepaald in een kort geding dat door de club was aangespannen. United Vansen was niet bij de zitting aanwezig.

Vorige week eiste de voetbalclub in een zitting dat United Vansen de betalingsafspraken nakomt, die neerkwamen op 2 miljoen euro. ADO Den Haag zegt zonder de transactie in acute geldproblemen te komen. Kort na de uitspraak stelde de voetbalclub voor om beslag te laten leggen op de aandelen van United Vansen. „De huidige financiële situatie vraagt namelijk om een oplossing op de zeer korte termijn”, aldus ADO. „Langs meerdere lijnen wordt hieraan gewerkt”.

Het geschil met United Vansen kwam bovenop andere financiële problemen waar de club mee worstelt. ADO Den Haag is met zestien punten momenteel hekkensluiter van de Eredivisie en stevent af op degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.

De Haagse club kwam begin 2015 in Chinese handen. Ook toen speelden er al transactieproblemen. Het duurde maanden voor United Vansen de vertrekkende eigenaar Mark van der Kallen de afgesproken 8 miljoen euro overmaakte. In de daaropvolgende jaren werden de late betalingen een vaak terugkerend verschijnsel. In 2016 spande de club al eerder een kort geding aan tegen United Vansen, die gewonnen werd. De aandeelhouder probeert ADO momenteel te verkopen.