‘Agnelli heeft clubs Serie A verraden met dubbelspel’

Als één man in Italië beschadigd uit de geflopte Super League van Europese topclubs is gekomen, is het wel Andrea Agnelli, de voorzitter van Juventus. Op de beurs heeft het aandeel Juventus een gevoelige tik gehad. Agnelli zelf wordt uitgemaakt voor een judas die een dubbelspel heeft gespeeld. Hij heeft zijn bestuursfuncties in het Europese voetbal inmiddels neergelegd. En dan speelde de miljoenenploeg waarvoor hij verantwoordelijk is, zondag ook nog eens gelijk tegen Fiorentina, waardoor een plaats in de Champions League onzeker wordt.

Agnelli was met Florentino Pérez, de voorzitter van Real Madrid, de gangmaker achter het idee van een Super League. De twee kenden elkaar al goed uit 2018, toen sterspeler Cristiano Ronaldo voor 105 miljoen euro van Madrid naar Turijn verhuisde. Samen hebben ze de eigenaars van de twee andere Italiaanse clubs, het Amerikaanse investeringsfonds Elliott (AC Milan) en het Chinese bedrijf Suning (Internazionale) en de zes Britse clubs weten te overtuigen.

Het zal een schrale troost zijn voor de 45-jarige Agnelli dat de rel rondom de Super League de discussie over de toekomst van het voetbal heeft aangewakkerd. Ook al was er een storm van kritiek over het idee van een Super League als ‘oplossing’, het was een uitgelezen moment om een aantal knelpunten op tafel te leggen. „Het huidige voetbalmodel is achterhaald, het heeft geen toekomst”, zei Beppe Marotta, de algemeen directeur van Inter, zondag. Hij vertelde ook dat hij door de Chinese clubeigenaar buiten de gesprekken over een Super League is gehouden.

Maximum voor salarissen

De discussie in Italië is inmiddels begonnen. De nationale voetbalbond overweegt een maximum voor spelerssalarissen vast te stellen in relatie tot de begroting. Maar Agnelli is in dit debat nu niet meer iemand naar wie wordt geluisterd. Met name Urbano Cairo, de invloedrijke voorzitter van Torino, heeft hard naar hem uitgehaald. Agnelli heeft „te kwader trouw” een dubbelspel gespeeld waardoor kleinere clubs uit de Serie A veel geld zijn misgelopen, zei Cairo.

Agnelli zat in een delegatie van vijf clubs uit de Serie A, die met een groep investeerders onder leiding van het grote private-equitybedrijf CVC Capital onderhandelde over het te gelde maken van de Serie A-rechten; met name in Azië zou daar nog veel te winnen zijn. Hiervoor zou een nieuw bedrijf worden opgericht. De investeerders zouden 1,7 miljard euro betalen voor een belang van tien procent hierin – een welkome kapitaalinjectie voor de Italiaanse clubs.

De onderhandelingen hierover zijn in februari vastgelopen. Terugkijkend daarop vermoeden veel clubvoorzitters dat Agnelli deze gesprekken bewust heeft gesaboteerd. Hij was op hetzelfde moment in gesprek over de Super League. Volgens persbureau Reuters had CVC al in 2018 lucht gekregen van toen nog vage plannen voor een Super League en wilde het contractueel vastleggen dat de investeringsplannen alleen zouden doorgaan als er geen clubs uit de Serie A zouden deelnemen aan de Super League.

Agnelli heeft in reacties via Italiaanse media dergelijke suggesties als „speculatie” verworpen.

Het volk sprak en binnen 48 uur was de Super League ontmanteld

Iedereen ziet in dat de enorme schuldenlast van Italiaanse clubs niet houdbaar is. Juventus had volgens KPMG op 30 juni vorig jaar een schuldenlast van 390 miljoen euro, Inter 323 miljoen, Milan 104. Dat was na vier maanden lege stadions. Nu zijn de schulden nog verder opgelopen. Moratta, van Inter, zei dat de spelerssalarissen zestig à zeventig procent van de begroting uitmaken. „We moeten iets bedenken”, zei hij zondag – het naderende kampioenschap van Inter lost die zorgen maar zeer ten dele op.

Een Super League is niet de oplossing, vindt Paolo Maldini, technisch directeur van Milan, ook buiten de onderhandelingen gehouden. „Inkomsten en (financiële) haalbaarheid zijn belangrijk, maar zonder daarvoor meritocratie en dromen op te geven” – het begrip ‘meritocratie’ werd al veel gebruikt om ervoor te pleiten mensen te belonen op basis van wat ze kunnen in plaats van op het aantal dienstjaren, maar heeft nu ook in het voetbal een plaats gekregen: kleinere clubs die goed spelen, moeten een eerlijke kans krijgen.

„We moeten kunnen blijven hopen dat een kleine ploeg de concurrentie kan aangaan met de groten”, zei Gian Piero Gasperini, die dit als trainer van Atalanta in de praktijk brengt (na de 5-0 tegen Bologna zondag staat de club op de tweede plaats). „Het moet niet zo zijn dat wij ons per fiets moeten verplaatsen en de anderen in een Ferrari.”

Een kwestie van leeftijd

Laten we reëel zijn, zei Agnelli toen hij woensdag uitgebreid zijn visie uiteenzette in La Repubblica – eigendom van zijn familie. De afgelopen honderd jaar zijn Juventus, Milan en Inter samen tachtig keer kampioen geworden. Mogen kleine clubs dan niet dromen? „In het begin wonnen de teams uit de grote steden – van Boekarest tot Belgrado, omdat ze grote stadions hadden en hoge inkomsten. Daarna kwamen de tv-rechten en begonnen Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië de dienst uit te maken. Alle anderen – van Nederland tot Servië – zijn verdwenen, niet omdat ze het niet verdienen, maar omdat ze niet horen bij een land waarvan het bbp omvangrijke tv-rechten garandeerde. De volgende stap zijn wereldwijde merken.”

Het is ook een kwestie van leeftijd, zei Agnelli. „Jongeren willen grote evenementen zien en zijn minder gebonden aan elementen van chauvinisme die de voorgaande generaties kenmerkten, met inbegrip van de mijne.” Dat was tevens een impliciete verwijzing naar de grote belangstelling in landen als China en India die zakenbanken de geïnteresseerden in een SUper League hadden voorgespiegeld.

Agnelli heeft zijn functies als lid van het uitvoerend comité van de UEFA en voorzitter van de ECA (de vereniging van Europese clubs) vorige week neergelegd. Hij moest tegen Repubblica nog wel wat kwijt hierover. De UEFA controleert de internationale competities volledig, maar loopt zelf geen enkel risico en heeft geen benul van wat er door de pandemie en de andere opstelling van jongeren allemaal speelt. „Ik ben er niet in geslaagd hen te laten begrijpen hoe groot het economische risico is voor de clubs, die waarde genereren voor alle belanghebbenden bij het voetbal. Of misschien hebben ze het nooit willen begrijpen.”

Volgens de duizenden supporters die zich in veel landen boos tegen het idee van een Super League hebben gekeerd, ging het te veel om het geld. Volgens Agnelli gaat het te weinig over geld. Maar, zo werd in Italiaanse media de bal teruggekaatst, moeten we het dan ook niet gaan hebben over de 31 miljoen per jaar waarvoor Ronaldo bij Juventus onder contract staat?