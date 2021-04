Weer drie punten voor FC Emmen, hattrick De Leeuw

Onder toeziend oog van aanwezig publiek heeft FC Emmen drie belangrijke punten gepakt in de strijd tegen degradatie. In de slotfase van de wedstrijd maakt spits en aanvoerder Michael de Leeuw twee goals vor de Emmenaren tegen Heracles Almelo. De 3-1 zege betekende de derde overwinning op rij van FC Emmen, dat daardoor naar de zestiende plek op de ranglijst klimt.

Bij de wedstrijd mochten 1.200 supporters aanwezig zijn. De opluchting in de Oude Meerdijk was hoorbaar nadat Michael de Leeuw kort voor het einde een lange bal van Miguel Araujo op knappe wijze controleerde en via de lat binnenschoot. Even daarvoor leek FC Emmen puntverlies te lijden, nadat Rai Vloet namens Heracles de gelijkmaker uit een strafschop binnenschoot. De Leeuw had ook de eerste Emmense treffer voor zijn rekening genomen en completeerde zijn hattrick in de blessuretijd. Het is de eerste keer dat een speler van FC Emmen een hattrick maakt in de Eredivisie.

FC Emmen stond een groot deel van het seizoen op de laatste plaats van de ranglijst, maar is sinds 20 februari aan een opmars begonnen. Na de zege op die dag hebben de Emmenaren niet meer verloren en pakte het elftal van Dick Luckien achttien punten uit acht duels. Inmiddels staat ADO Den Haag daardoor op de laatste plek van de Eredivisie.