Vitesse slaat aanval Feyenoord af in strijd om Europees voetbal

Feyenoord is zondag in de eigen Kuip niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel tegen Vitesse. In de strijd om de vierde plek in de Eredivisie, die recht geeft op Europees voetbal, staat Vitesse met nog vier wedstrijden te gaan twee punten voor op nummer vijf Feyenoord. Aanvoerder Steven Berghuis van de Rotterdamse ploeg kreeg in de tweede helft een rode kaart na een harde overtreding.

Vitesse speelde voor de tweede zondag op rij in de Kuip, nadat het vorige week de bekerfinale had verloren van Ajax. Had Vitesse die wedstrijd gewonnen, dan was het team van de Duitse trainer Thomas Letsch al zeker geweest van Europees voetbal. Verschil met vorige week was niet alleen de tegenstander, maar ook de 6.500 toeschouwers in het stadion.

Feyenoord kon de hele wedstrijd niet echt een vuist maken. Vitesse kreeg voor rust een goede kans via Lois Openda, maar zijn schot werd gered door Justin Bijlow. Een kwartier voor tijd kreeg Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis een rode kaart vanwege een charge van achteren op zijn directe tegenstander Maximilian Wittek. De ploeg uit Arnhem verzuimde na de rode kaart door te drukken en het gat in de stand te vergroten naar vijf punten.

FC Twente-FC Utrecht

FC Utrecht won zondag op bezoek bij FC Twente met 2-1 en is daardoor de nieuwe nummer zes in de Eredivisie. FC Twente kwam voor rust op 1-0 via spits Danilo. Binnen tien minuten in de tweede helft draaide FC Utrecht die achterstand om in een voorsprong via Sander van de Streek en Gyrano Kerk. Weer vijf minuten later miste Van de Streek een strafschop, waardoor het spannend bleef.

Door de overwinning schuift Utrecht een plekje op in de stand en staat het nu zesde. FC Twente blijft negende in de Eredivisie, een plek die net geen recht geeft op de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Ron Jans staat twee punten achter op nummer acht en streekgenoot Heracles Almelo.