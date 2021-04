Twee doden bij brand appartementencomplex Delden

Bij een uitslaande brand in een appartementencomplex in het Overijsselse Delden zijn in de nacht van zaterdag op zondag zeker twee mensen om het leven gekomen. Dat meldt de brandweer zondag. Het pand werd vanwege de brand en rookontwikkeling ontruimd.

Een slachtoffer werd dood aangetroffen na het blussen in een woning. Een andere bewoner werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht en overleed daar later. In het complex aan de Stadshagen wonen voornamelijk oudere bewoners. De brand was na ongeveer een halfuur onder controle.

Ontruiming

De evacuatiewerkzaamheden werden bemoeilijkt doordat de gangen vol rook hingen. Meerdere mensen moesten via balkons uit het brandende gebouw worden gehaald. Er werden tien ambulances en een traumahelikopter opgetrommeld, maar die hoefden uiteindelijk niet te worden ingezet.

Een deel van de circa veertig bewoners is opgevangen in een hotel, anderen hebben onderdak gekregen in een verpleeghuis. De rest is naar familie of vrienden gegaan. Vanwege de rook- en brandschade wordt verwacht dat bewoners niet snel terug kunnen keren.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Dit wordt onderzocht door de politie en brandweer.