School Bussum overweegt aangifte tegen leerlingen na uit de hand gelopen examenstunt

Het Bussumse Willem de Zwijger College overweegt aangifte te doen tegen scholieren die zich hebben misdragen tijdens een uit de hand gelopen examenstunt afgelopen vrijdag. Daarbij kwam het tot een gevecht tussen een groep van meer dan honderd beschonken leerlingen en tientallen agenten, waarbij agenten en leraren zijn geschopt, geslagen en uitgescholden.

De middelbare school is bezig getuigenissen, foto’s en camerabeelden te verzamelen van het incident afgelopen vrijdag. Rector Jan Adels geeft aan van plan te zijn tegen een kleine groep leerlingen „die zich ernstig hebben misdragen” sancties te treffen en mogelijk aangifte te doen. Volgens Adels zijn er „serieuze aanwijzingen dat het schorsen of van school sturen niet genoeg is voor het gedrag van een klein aantal leerlingen”.

De politie kon zondag bevestigen dat vrijdag meerdere eenheden in actie moesten komen, dat er alcohol in het spel was en dat er arrestaties zijn verricht. Hoeveel jongeren zijn opgepakt en hoeveel agenten betrokken waren bij de vechtpartij, kon de politie niet zeggen. Lokale media spreken van twee arrestaties en meer dan twintig boetes. Volgens rector Adels waren er 28 agenten aanwezig.

Dansen en springen

De examenstunt begon vrijdag aan het eind van de ochtend nog „gezellig”, zegt Adels. Rond een auto met een muziekinstallatie werd gedanst, gesprongen en gedronken. Maar na een tijdje verslechterde de sfeer. Buren klaagden over geluidsoverlast en over dronken scholieren die in hun tuin plasten. Ook werd er met flessen gegooid. Na tussenkomst van enkele leraren en de politie vertrok de groep leerlingen, die rector Adels schat op meer dan honderd en die niet alleen bestond uit scholieren van zijn school.

De scholieren verplaatsten zich naar het nabijgelegen Vituscollege, waar ze met geweld probeerden binnen te komen en medewerkers van de school aanvielen en intimideerden. Er werd met stenen en hout gegooid en schade aan de school aangericht.

Rond half drie ’s middags keerde de groep terug naar het Willem de Zwijger College. Daar kwam het tot „een heel naar gevecht tussen dronken jongeren en de politie”, aldus Adels. Agenten en leraren werden geslagen en uitgescholden, agenten gebruikten hun wapenstokken. Er vielen voor zover bekend geen gewonden.

Ook hier probeerden de leerlingen de school binnen te komen door tegen deuren aan te trappen en te duwen. Hoe groot de schade aan de school is, kon Adels zondag nog niet zeggen.

Knuppels over straat

Een ouder van een van de aanwezige jongeren sprak na afloop schande van het gedrag van de politie. De zoon van Simone Juffermans kreeg volgens haar een boete, juist toen hij wegging van de school. „Waarom moet je met je knuppels over straat lopen?”, zei ze zaterdag tegen Hart van Nederland. „De politie hoort toch de-escalerend op te treden?”

Maar rector Adels zegt zich „heel goed te kunnen voorstellen dat er arrestaties zijn verricht, als je ziet hoe het eraan toeging”. Hij zegt veel ondersteunende reacties te hebben gehad, ook van ouders, en verbaast zich over de uit de hand gelopen examenstunt. „Bij onze leraren staat het huilen nader dan het lachen.”

De school is de komende twee weken gesloten vanwege de meivakantie, maar de rector had dat liever anders gezien. Los van de kleine groep leerlingen die zich misdroeg, was het overgrote deel aan het meelopen, zegt hij. „Met hen waren we het liefst meteen in gesprek gegaan. Onze leraren hebben veel van deze leerlingen zien binnenkomen als kleine brugklassers en houden van ze. Maar voor geweld is bij ons geen plaats.”