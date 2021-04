Sanne Wevers pakt zilver op balk bij EK Turnen

Turnster Sanne Wevers heeft zondag op het EK Turnen in Basel de tweede plek veroverd op het onderdeel balk, haar favoriet. Met een score van 13,866 moest ze alleen de Franse Mélanie de Jesus dos Santos met een klein verschil voor zich dulden, met een score van 13,900.

Derde op het podium was de Oekraïense Anastasia Bachynska. Wevers voerde haar oefening nagenoeg perfect uit, maar werd toch ingehaald door De Jesus dos Santos omdat die een uitvoering met een hogere moeilijkheidsgraad deed. De Roemeense favoriet Larisa Iordache was zondag wegens ziekte afwezig.

Sanne Wevers werd in 2016 olympisch kampioene op de balk op de Spelen van Rio. De 29-jarige topsporter werd dat jaar Sportvrouw van het Jaar en werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2018 werd ze Europees kampioen op het onderdeel balk.

Wevers’ tweelingzus Lieke had minder geluk zondag in de Sankt Jakobshalle. Ze viel tijdens haar oefening van de balk en eindigde als zevende en een na laatste.