Online mist Motel Mozaïque de zapmogelijkheden

Festival Motel Mozaïque MOMO Create & Perform. Gezien: 23 en 24/4. ●●●●●

Het wilde maar niet vlammen, de online-versie van Motel Mozaïque. Het festivalgevoel liet zich moeilijk vangen in een serie documentaire filmpjes, met hoeveel liefde en zorg die ook gemaakt waren. MOMO Create & Perform trachtte het maakproces van voorstellingen in beeld te brengen, liefst in boeiende combinaties van kunstenaars. Met Rotterdam als basis werden uitstapjes gemaakt naar Gent, Curaçao, Taiwan en andere plekken. Twee uiterst multicultureel verantwoorde avonden liepen uit op een tergend lang voorprogramma bij een prachtig slotconcert van Eefje de Visser.

Aan goede bedoelingen geen gebrek. Mathieu Wijdeven diepte met overheadprojector zijn relatie tot het koloniaal verleden uit. Na een gesprek over zijn drijfveren bracht producer/muzikant Gino Cochise een vrij stuurloze funk-jamsessie vanuit zaal Bird. Rotterdam werd mooi in beeld gebracht bij de samenwerking van woordkunstenares Lisette Ma Neza („Die meisje van Brussel”) met diverse muzikanten. In het voormalige zwempaleis Tropicana was al ’s ochtends vroeg begonnen met opnemen, zodat je door de glazen wanden de zon kon zien opkomen boven de Maas. Het wisselvallige optreden duurde te lang. Een in Engeland opgenomen filmpje met de band Black Country, New Road pakte juist teleurstellend kort uit.

Duet met zichzelf

Bij Motel Mozaïque kon je pre-corona een optreden nog eens een kwartiertje aanzien, om daarna een andere locatie op te zoeken. Waar het bij deze editie aan ontbrak was die ontsnappingsmogelijkheid.

Het collectief Bear Valour viel in deze vooraf opgenomen setting vooral op door het fascinerende verhaal van frontvrouw Eli, die twee jaar geleden in transitie tot man ging en daarbij zangpartijen opnam om met haar/zijn latere zelf in duet te gaan. De nieuwe Eli zong een octaaf lager dan zijn vrouwelijke alter ego. Het optreden dat volgde was statig en ook een beetje langdradig.

Eefje de Visser tijdens Motel Mozaïque. Foto Ruben Hamelink

De „gemixte vrouw” Anne-Fay (witte huid, zwarte moeder) ging op zoek naar haar roots in Ghana en Curaçao. Taiwan was vertegenwoordigd met een performance van papierkunstenares Szu-Yi Wang en de abstract jengelende droompop van de groep Prairie WWWW. De film Bouwgrond, over de bouw van Depot Boijmans, ging gepaard met dynamische locatiedans van Conny Janssen Danst. Spinvis kwam als MoMo-veteraan twee keer aan bod, eerst met zijn rode-loperconcerten van vorig jaar en daarna in een ongemakkelijke samenwerking met het 19-jarige Belgisch/Ethiopische talent Meskerem Mees die vooral imponeerde met haar sololiedje ‘Joe’.

Het hele voorprogramma verbleekte bij de manier waarop Eefje de Visser haar muziek met vier zangeressen naar een hoger plan tilde. Mooi geënsceneerd door lichtkunstenaar Nick Verstand in een betonnen ruimte, begon De Visser ingetogen en liet ze haar folky muziek langzaam opgaan in een meeslepende elektronische hoogmis. Gevangen op een beeldscherm maakte Motel Mozaïque één ding duidelijk: met publiek erbij wordt het allemaal veel beter.