SP, GroenLinks en PvdA willen meer Nederlanders aan het sporten krijgen

Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid van de SP, heeft geluk. Hij pakt thuis zijn hardloopschoenen en vertrekt. Van Nispen loopt marathons. In Breda, zijn stad, hoopten ze deze maand de eerste stadsmarathon ooit te organiseren. Dat ging niet door – corona. Toch loopt Van Nispen stug door. Dan volgend jaar maar. Hij kan tenminste zijn sport beoefenen, ondanks alle maatregelen.

Van Nispen mist wel de contacten van de atletiekvereniging. De praatjes over trainingsschema’s en wedstrijden. Met andere hardlopers, die vaak ook heel andere mensen zijn. „Praktisch opgeleid of wetenschappelijk, mensen die veel verdienen of weinig, dat valt allemaal weg als je samen loopt. Schoenen aan, trainingsbroek aan, en samen rennen. Dat is het.”

Toch weet Van Nispen ook dat hij een grote groep mensen níét tegenkomt bij de vereniging. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders vrijwel nooit beweegt. Dit is ongeveer gelijk gebleven de afgelopen tien jaar, bleek onlangs uit een brancherapport van KPMG. Ouderen sporten iets vaker, jongeren minder. Mensen die in armoede leven sporten en bewegen relatief minder dan mensen met een hoger inkomen en opleidingsniveau. Dat begint al op jonge leeftijd, toonde een vorige week verschenen rapport.

In de ene gemeente kunnen zij subsidie krijgen om hun contributie te betalen, maar in de andere bestaat zo’n regeling niet – of nauwelijks. „Dus de mensen die ik zie bij de atletiek hebben allemaal de mogelijkheid om te sporten, terwijl dat voor veel mensen niet geldt”, zegt Van Nispen.

Dat moet veranderen, vindt hij. De SP komt daarom, met GroenLinks en de PvdA, met het plan voor een sportwet. Het idee is oorspronkelijk van de Nederlandse Sportraad, een onafhankelijk adviesorgaan voor het kabinet over sport en bewegen. In een advies pleitte de Sportraad onlangs al voor zo’n wet en een jaarlijkse extra investering van bijna een miljard euro. Nu geven overheden – vooral gemeenten – ongeveer 1,5 miljard euro uit aan sport.

Vier miljoen mensen meer

Het doel: binnen tien jaar moet 75 procent van de Nederlanders sporten of in ieder geval bewegen. Dat zijn vier miljoen mensen méér dan nu. Dat al die mensen gezonder worden, kan geld schelen in de gezondheidszorg, waardoor het plan volgens de Sportraad op termijn niet veel kost. Er zouden onder andere meer en betere wandel- en fietspaden moeten komen, extra speelplekken; sportclubs en coaches moeten professioneler gaan werken en vrijwilligers beter worden opgeleid. Daardoor moeten ook moeilijk bereikbare groepen, zoals arme of laag opgeleide mensen, aan het sporten geholpen worden.

Toen de Sportraad met het plan kwam, was voorzitter Michael van Praag heel kritisch over het politieke engagement voor sport. „In de Tweede Kamer is één keer per jaar een debat over sport. In gemeenten ben je afhankelijk van het enthousiasme van de betrokken wethouder of er veel of weinig aan sport wordt gedaan”, zei Van Praag in NRC.

SP, GroenLinks en de PvdA hebben het zich aangetrokken. Zij komen met hun politieke pleidooi voor de sportwet op het moment dat de kabinetsformatie weer in gang is getrokken door informateur Herman Tjeenk Willink. Met opgeteld 26 zetels hebben de drie partijen bij lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer, maar de kans is groot dat één of meer linkse partijen deel uitmaken van een nieuw kabinet. Daardoor kan het pleidooi toch een politieke rol van betekenis spelen.

Een sportwet moet volgens Van Nispen vooral een eind maken aan de vrijblijvendheid rond sportbeleid. In gemeenten en provincies zijn vaak initiatieven om meer mensen te laten sporten of armere mensen te betrekken bij sport via subsidies of een bijdrage aan contributies. Er zijn duizenden buurtsportcoaches, honderden voetbal- en tennisveldjes in zwakkere wijken. Maar een verplichting is het niet voor bestuurders om sportbeleid te verbeteren.

De drie partijen zien dat bepaalde problemen daardoor erg hardnekkig zijn. Te denken valt aan overgewicht (vooral in lagere inkomens- en opleidingsgroepen) of het niet halen van een zwemdiploma (veelal in lagere inkomensgroepen en bij niet-westerse migrantengezinnen). In NRC constateerde Laura Butselaar, specialist jeugd van het kenniscentrum Sport en Bewegen, vorige week dat de overheid er al zeker tien jaar niet in slaagt dit soort problemen op te lossen. Gevolg is een groeiend gat tussen arm en rijk, want wie minder sport heeft een slechtere gezondheid en lagere levensverwachting.

Van Nispen: „We willen mensen niet verplichten om te sporten, maar bestuurders wel verplichten om sport aantrekkelijker en toegankelijker te maken. Nu maakt het Rijk te vaak geld vrij en zegt dan: zet hem op wethouders, we zien wel of het lukt. Het kan dan zomaar gebeuren dat mensen die in armoede leven niet de juiste financiële steun krijgen om een kind op te laten gaan voor het zwemdiploma.”

Sport als publieke dienst

Met haar sport, voetbal, had Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) afgelopen jaar minder geluk dan Michiel van Nispen. Ze heeft al tijden geen wedstrijd meer gespeeld. Sinds kort kan ze weer trainen, in kleine groepjes met voldoende afstand. Na het advies van de Sportraad voor een sportwet zijn Westerveld en Van Nispen met de raadsleden gaan praten – de PvdA sloot zich later bij hun plan aan.

De raad overtuigde hen van de noodzaak van een sportwet. Westerveld: „De zorg is een publieke dienst, net als bibliotheken. Sport niet. Dat is lang goed gegaan, maar steeds minder mensen sporten en mensen uit zwakkere sociaal-economische milieus lopen achterstanden op. Dan moet je het heft in handen nemen als overheid.”

In haar jeugd in de Achterhoek zag Westerveld grote verschillen in toegankelijkheid. De voetbalclub was acht kilometer fietsen en had een lage contributie – dat was voor de meeste mensen te doen. In haar dorp was alleen een gymnastiekclub.

Westerveld: „Als je wilde volleyballen of tennissen moest je veel verder reizen. Dat is uitgesloten voor een kind uit een gezin zonder auto. Een klein voorbeeld, maar het laat zien hoe belangrijk het is om sport zo toegankelijk mogelijk te maken. Kinderen spelen veel minder buiten, ze sporten steeds minder en zitten vaker achter de iPad of de telefoon. Elke generatie beweegt minder, waardoor ze ook minder gezond zijn. We moeten die beweging keren.”