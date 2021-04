Invloedrijke mode-ontwerper Alber Elbaz overleden aan corona

Drie maanden nadat hij zijn nieuwe en langverwachte modelijn lanceerde, kwam een einde aan het leven van mode-ontwerper Alber Elbaz, een van de kleurrijkste en invloedrijkste ontwerpers van dit millennium. Zaterdag overleed hij aan de gevolgen van Covid-19. Hij was 59 jaar oud.

Elbaz werd in 1961 geboren in Marokko en verhuisde op zijn tiende naar Israël. Hij begon zijn carrière in een klein atelier in New York. Eind jaren negentig verhuisde hij naar Parijs waar hij korte tijd werkte voor Guy Laroche en vervolgens naar Yves Saint Laurent ging. Bij Yves Saint Laurent, waar hij verantwoordelijk was voor de prêt-à-porter, moest hij snel weer weg omdat Gucci het huis had gekocht en Gucci’s Tom Ford zelf de collecties wilde ontwerpen.

Elbaz’ glorietijd begon toen hij in 2001 werd benoemd tot creatief directeur van Lanvin, het oudste nog bestaande Franse couturehuis. Het zieltogende huis werd onder zijn leiding weer een zeer geliefd en toonaangevend merk, dat in de topjaren zo’n 250 miljoen euro omzette. Elbaz’ ontwerpen waren vrouwelijk, maar nooit op een clichématige manier, en uitbundig van vorm en decoratie. Ook al maakte hij officieel geen haute couture, de constructies van zijn kledingstukken deden daar vaak niet voor over. Zijn zichtbaar geplaatste goudkleurige ritsen in jurken en tops en zijn met stof beklede kralen gemaakte kettingen werden op grote schaal gekopieerd.

Voor de mannenlijn van Lanvin trok hij in 2005 de Nederlandse ontwerper Lucas Ossendrijver aan. „Hij is genereus, hij geeft me veel vrijheid en steun”, zei Ossendrijver in 2010 over de samenwerking.

Ruzie

In 2015 vertrok Elbaz bij Lanvin, na ruzie met de eigenaar van het merk, dat te maken had met tegenvallende inkomsten. Na twee minder geslaagde benoemingen werd in 2019 Bruno Sialelli aangetrokken als hoofdontwerper van Lanvin, dat inmiddels in andere handen was overgegaan. Sialelli nam ook de mannenlijn over van Ossendrijver, die in november 2018 vertrok.

Alber Elbaz na de presentatie van de Lanvin Autumn/Winter 2011-2012 show in Parijs, 2011 Foto AFP/ Francois Guillot

Elbaz, een kleine, ronde en neurotische man die zichzelf een ‘drama queen’ noemde en die je kon uittekenen met een dik zwart montuur en een flinke vlinderdas, had na zijn vertrek bij Lanvin kortstondige samenwerkingen met merken als Tod’s en Converse. In januari lanceerde hij zijn eigen AZ Factory. Feestelijke, kleurrijke en opvallende mode voor vrouwen wederom, maar dit keer met een praktische insteek en ook geschikt voor vrouwen met een grote maat. Bijna alles was gemaakt van een rekbaar en steunend technisch materiaal, dat voor hem werd ontwikkeld in het atelier van de Nederlandse Borre Akkersdijk. Jurken werden gedragen over leggings en T-shirts, en met sneakers met een puntige neus. Een ‘reset’ van de mode, noemde hij het merk zelf. Hij was er erg opgewonden over. „Het is alsof ik aan het baren ben”, zei hij rond de lancering in The New York Times. „Mijn hormonen staan in brand.”

Behalve om zijn mode stond Elbaz bekend om zijn herkenbare, speelse (mode)tekeningen.