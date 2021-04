India kan coronapiek niet alleen af

Van een land dat begin dit jaar nog dacht dat het coronavirus was ingedamd, is India razendsnel uitgegroeid tot een van de zorgwekkendste brandhaarden van het moment.

Met een besmettingscurve die loodrecht omhoog gaat, zorgstelsels die in veel steden en deelstaten bezwijken onder een toevloed van patiënten en tekort aan medische zuurstof, gaat het land van 1,3 miljard inwoners door een enorme gezondheidscrisis. Regeringen wereldwijd bieden hulp aan de Aziatische grootmacht nu het de virusuitbraak niet langer eigenhandig aan lijkt te kunnen.

Ondertussen leven internationaal ook zorgen over de besmettelijke ‘B.1.671’-variant van het virus, die de Indiase epidemie zo zou aanjagen. Verscheidene landen weren om die reden reeds vluchten uit India. Nederland stelt per deze maandag een vliegverbod in. Vorige week stelde demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) nog dat Nederland beschikte over een „effectief dubbelslot” met twee verplichte negatieve tests. Ook volgt het RIVM de WHO die de variant nog niet op haar lijst met ‘variants of concern’ zette.

Cijfers zijn grove onderschatting

Al enkele dagen op rij verbreekt India het ‘werelddagrecord’ van nieuw vastgestelde corona-infecties. Zondag ging het om bijna 350.000 positieve tests – meer dan Brazilië en de VS registreerden op het hoogtepunt van hun recente coronapieken. Daarbij gaan gezondheidsautoriteiten ervan uit dat de cijfers een zware onderschatting zijn van de werkelijke besmettingsgraad, omdat er relatief weinig getest wordt. In sommige deelstaten is een derde tot de helft van de tests positief, wat erop wijst dat alleen (ernstig) zieken zich kunnen laten testen.

Ook de sterfte moet hoger liggen dan de ruim 2.700 Covid-19-doden die bijvoorbeeld zaterdag geteld werden. Indiase en internationale kranten belden de afgelopen dagen naar crematoria en begraafplaatsen. Hieruit doemt het beeld op van chaos en lopendebandwerk: er zijn lange wachttijden, prijzen lopen op en er zijn berichten over geïmproviseerde lijkverbrandingen. Veelal worden mensen gecremeerd of begraven zonder dat hun doodsoorzaak is vastgesteld.

De escalatie van de Indiase corona-epidemie lijkt een direct gevolg van de premature versoepeling van de maatregelen. Zowel autoriteiten als de bevolking werden nonchalant nadat de eerste golf eind 2020 wegebde. In januari verklaarde premier Narenda Modi bijvoorbeeld triomfantelijk dat „onze voortvarende besluiten het virus ingedamd hebben”, waarbij hij die aanpak op één lijn stelde met een recente nationale cricketzege. De hindoe-nationalist prees de bijdrage van zijn land bij het ontwikkelen en produceren van vaccins: „Die geven niet alleen bescherming aan India, maar aan veel andere landen in de wereld.”

Inmiddels krijgt de regering de kritiek dat ze te zelfgenoegzaam was. Zo liet ze grote religieuze festivals – met soms miljoenen bezoekers uit het hele land – doorgaan, evenals verkiezingsbijeenkomsten. Zondag moest Modi in een radioboodschap een somberder toon aanslaan: „Covid-19 stelt ons geduld en onze pijngrens op de proef. Na succesvol de eerste golf verslagen te hebben, was het land vervuld van vertrouwen, maar deze storm doet onze natie schudden.”

Besmettingscurve in India stijgt snel

Apotheek van de wereld

India zet legertoestellen in om zuurstof in te vliegen, ook wordt met spoed de eigen productie ervan uitgebreid. In zijn toespraak stelde Modi dat de enige echte uitweg uit deze crisis via vaccineren loopt. Hij beloofde dat vanaf 1 mei elke meerderjarige in aanmerking komt voor inenting. Zijn ministerie van Volksgezondheid prees dat India in 99 dagen al 140 miljoen doses heeft geprikt.

Tegelijkertijd is er groeiende ergernis dat niet al sneller meer vaccins beschikbaar zijn, zeker omdat India vanwege zijn grote farmaceutische industrie wel ‘de apotheek van de wereld’ wordt genoemd. Er wordt gewezen naar westerse landen die op grote schaal vaccins hebben ingeslagen, ook in India, en eigen productie afschermen. Adar Poonawalla, topman van farmareus Serum Institute, riep de Amerikaanse president Joe Biden al op het embargo op te schorten waarmee de VS de export van vaccingrondstoffen verbieden.

Op die oproep gaan de VS niet in, maar de regering-Biden zal wel 1,4 miljard dollar aan medische noodhulp naar India sturen. Ook Europese landen, waaronder Nederland, maken zulke gestes. De Amerikaanse Kamer van Koophandel riep op om de miljoenen doses aan AstraZeneca-vaccin, die de VS zelf niet gebruiken, door te sturen naar India, Brazilië en andere zwaargetroffen landen.