In Luik-Bastenaken-Luik valt het de goede kant op voor ‘ruwe diamant’ Demi Vollering

Als Anna van der Breggen (31) zondag even na het middaguur op de beklimming van de Roche aux Faucons haar belangrijkste concurrenten niet van zich af weet te schudden maar ziet dat haar jonge ploeggenoot Demi Vollering (24) een van de vrouwen is die haar straffe tempo bergop kan volgen, schakelt de wereldkampioene over op plan B: de zelfopoffering. Precies zoals vooraf met de ploegleiding van SD Worx was besproken. Alleen aankomen of Vollering aan de winst helpen. En daar gaat ze nu vol voor. Onbaatzuchtig als ze is.

Vlak voor de top, of eigenlijk op de vals platte uitlopers van de scherprechter in Luik-Bastenaken-Luik, maakt ze eerst hoogstpersoonlijk een einde aan de solo-ambities van Annemiek van Vleuten. De Europees kampioen probeert weg te rijden maar wordt tot de orde geroepen door de vrouw die aan haar laatste seizoen als profrenster bezig is. Volgend jaar zit ze in de ploegleiderswagen van SD Worx. Overal waar ze start, zal dat voor het laatst zijn. Tot grote spijt van haar fans.

Van der Breggen zal daadwerkelijk doen wat maar weinigen gegeven is; stoppen op haar hoogtepunt en de sportwereld smachtend achterlaten. Na een carrière van tien jaar, waarin ze het prachtig deed maar ook veel liet, is ze toe aan het tweede deel van haar leven. Ze wil graag een gezin stichten en in een wat rustiger vaarwater genieten van wat er nog meer is.

Tot het WK eind september is ze nog op de fiets te bewonderen. En ze maakt er een historische afscheidstournee van. Met winst in de Omloop eind februari, en met haar zevende zege op rij in de Waalse Pijl, afgelopen woensdag. En dat in de regenboogtrui. Maar op deze zondag in april doet ze iets groters dan winnen.

Na de afdaling van de genoemde Roche, met nog meer dan tien kilometer tot de streep in Luik, zet Van der Breggen zich aan kop en begint ze zo ongenadig hard door de wind te beuken dat geen van de concurrenten in haar zog – Van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Katarzyna Niewiadoma – kan versnellen. Ze zorgt ervoor dat Marianne Vos en Ashleigh Moolman niet terug kunnen komen. En dat Vollering zich kan gaan opmaken voor de belangrijkste eindsprint in haar nog prille carrière.

Dit moet ze kunnen afmaken. Zware koersen als Luik-Bastenaken-Luik liggen haar goed, ze houdt van het Ardennenwerk, waarin het de hele dag klimmen en dalen is en het pokdalige asfalt aan de wielen zuigt. Ze noemt zichzelf een diesel – hoe langer hoe beter.

Twee jaar geleden werd Vollering hier al derde. Toen als onervaren renster van wielerteam Parkhotel Valkenburg. Ze moest destijds nog leren haar krachten te doseren en zich efficiënt door het peloton te bewegen, zoveel mogelijk uit de wind. Haar potentie was wel duidelijk, zeker toen ze na amper één jaar met een coach te hebben getraind in Italië Longo Borghini in een eindsprint wist te verslaan. Toen begon ze zelf ook te geloven dat ze tot de wereldtop kon gaan behoren.

Dikkebandenraces

Ze geldt als laatbloeier, Demi Vollering uit Pijnacker. Als jong meisje deed ze mee aan dikkebandenraces en dan eindigde ze geregeld op het podium. Maar omdat ze uit een gezin met vier kinderen komt, hadden haar ouders geen tijd om haar door het hele land te rijden voor wielerwedstrijden. Ze ging op schaatsen, om pas als junior weer terug te keren naar de sport waarin ze groot zou worden.

Eerst fietste ze bij wielervereniging Ahoy in Rotterdam, later bij de amateurs van het Swabo Cycling Team. Pas twee jaar geleden werd ze prof bij Parkhotel Valkenburg. Meteen manifesteerde ze zich tussen de toprensters in de Limburgse heuvels en de Ardennen – ze werd zevende in de Amstel Gold Race, vijfde in de Waalse Pijl en dus derde in Luik.

Vorig seizoen was een rommelig jaar, uiteraard ook voor Vollering. Ze bracht de lockdowns door bij haar vriend in Bazel, alwaar ze prachtig in de bergen kon blijven trainen en een betere klimmer werd. Een grote overwinning was een kwestie van tijd. Dat was andere ploegen ook opgevallen.

Demi Vollering sprint naar de zege in Luik-Bastenaken-Luik. Foto Dirk Waem

Toen ze overstapte naar SD Worx (voorheen Boels-Dolmans) en ze ging samenwerken met een keurkorps aan grootheden, zette haar ontwikkeling door. Afgelopen maart, vlak na een goede zesde plaats in de Strade Bianche, ging ze voor het eerst in haar carrière op hoogtestage in de Sierra Nevada. Ze genoot van de open cultuur binnen de ploeg en trok zich op aan het hoge niveau. Ondertussen leerden haar collega’s haar de fijne kneepjes van het vak. Bijvoorbeeld dat ze licht aflopende kasseienstroken het best met haar handen op het stuur kon nemen, en niet in de beugels. En waar het in welke koers loonde om te demarreren. Zo leerde ze de wedstrijden lezen.

Maar bij een stormachtige ontwikkeling horen ook groeipijnen. Vollering maakt nog geregeld fouten, zegt haar ploegleider Danny Stam. Ze had dit jaar al twee zeges achter haar naam kunnen hebben – in de Brabantse Pijl juichte ze te vroeg en in de Amstel Gold Race raakte ze in de eindsprint vorige week ingesloten. Stam: „Ze is een ruwe diamant waaraan we moeten blijven slijpen.” Maar het moet een keer de goede kant op vallen.

Wisseling der generaties

Vijf vrouwen kunnen de speaker van dienst in het Frans horen bulderen als ze achter elkaar aan, onder aanvoering van de wereldkampioen, op de finish af denderen. Vollering heeft het wiel van Annemiek van Vleuten gekozen en hoeft nu alleen nog maar te zorgen dat ze op het juiste moment versnelt. Van binnen zal het tekeergaan; ze mag deze kans niet aan zich voorbij laten gaan. Niet na al dat werk van haar kopvrouw.

Ze wacht tot Van der Breggen zelf de sprint aantrekt. Dat moment is op zichzelf al majestueus; de beste renster ter wereld cijfert zich volledig weg voor haar jongere ploeggenoot en bedankt haar daarmee voor het beulswerk dat zij woensdag tijdens de Waalse Pijl voor háár deed. Het is ook een wisseling der generaties: de 31-jarige grootheid geeft het stokje in het zicht van de haven over aan het 24-jarige opkomende talent.

Heel even moet Vollering inhouden en laat ze zich opnieuw bijna verschalken. Maar ze heeft nog genoeg tijd om dat foutje te herstellen en sprint naar haar grootste zege. Als ze haar handen in de lucht gooit, doet op de achtergrond Van der Breggen hetzelfde. De vrouw die hier al twee keer de beste was, is net zo blij met de overwinning van een collega, en dat zegt alles over wie ze is. „Een extreme teamplayer en een heel bijzonder mens”, zei Danny Stam. „Wie dit soort dingen kan, ontstijgt de kampioenen.”

Dat beseft ook Demi Vollering, aan de finish, waar ze tranen van blijdschap huilt. „Anna deed een lead-out van tien kilometer”, zegt ze. „En daar ben ik haar zo dankbaar voor.”