Geraffineerd georkestreerde Nachtmusik met echo's van Strauss en Mahler

Over het programma had hij stevig overlegd met dirigent Jaap van Zweden, vertelde de Duitse sterbariton Matthias Goerne in een interview met Preludium, maandblad van het Concertgebouw. De onderhavige kwestie: voor zijn optreden met het Concertgebouworkest (RCO), afgelopen vrijdag te volgen per stream, stonden liederen van Strauss en Schubert op de rol. Welk eigentijds repertoire zet je daar met een beetje stijlbesef tegenover? De keuze viel op Detlev Glanert. De voormalige huiscomponist van het RCO. Hij componeerde voor de gelegenheid een premièrewerk. Der Einsiedlerheet het orkestlied, naar een gedicht van Joseph von Eichendorff. Romantische steekwoorden: schemering, Waldesrauschen, gelukzalige eenzaamheid.

Romantiek resoneerde ook in de noten van Glanert, een componist die de muziekgeschiedenis als zijn broekzak kent en er naar hartenlust uit put middels organisch verwerkte stijlverwijzingen. Zo weerklinken In Der Einsiedler weerklinken echo’s van Strauss, Mahler en Berg; een geraffineerd georkestreerde Nachtmusik die opdoemt uit donkere blazersakkoorden en krabbelige strijkers.

Als ervaren operacomponist weet Glanert bovendien hoe je voor stem schrijft. In amper zeven minuten bespeelt hij een breed scala aan vocale registers, reikend van hoge fluistertonen tot sonoor gebulder in een ‘Agitato’ middenpassage. Goerne zong alles even expressief en schijnbaar moeiteloos. Goernes wereldklasse bleek ook uit een viertal raak vertolkte Schubert en Strauss-liederen.

Goernes wereldklasse bleek eveneens uit een viertal raak vertolkte Schubert en Strauss-liederen. Neem zijn innige lezing van Schuberts ‘Tränenregen’ uit Die schöne Müllerin. Alsof je de jonge gezel hoorde blozen, nu hij naast zijn felbegeerde molenaarsdochter zat.

Ook op het programma: Beethovens Vijfde symfonie. Van Zweden tekende voor agressief aangezette openingsakkoorden en verhoogde de dynamische energie van het eerste deel met stuwende mini-crescendo’s in hoorn en hobo. Mooi ook hoe hij onderhuids de spanning opvoerde in de zachte pizzicato-overgang van scherzo naar jubelfinale.

Klassiek Schubert, Glanert ea. Matthias Goerne, RCO o.l.v. Jaap van Zweden. Gehoord: 23-04. ●●●●●