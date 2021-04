Fresku vraagt om zachter, krijgt harder

Hiphop Fresku Gezien: 23/4, TivoliVredenburg Utrecht. ●●●●●

Fresku heeft al vier nummers gedaan als hem iets te binnen schiet. „O ja, er was nog een regel die ik jullie moest vertellen. Je mag wel klappen en zo, maar niet zo van WIEUW!” De honderdvijftig gelukkigen die vooraf getest en negatief bevonden in TivoliVredenburg in Utrecht aanwezig zijn, antwoorden met hard gejoel en gefluit. „Dat zei ik dus ook al backstage, dat dit zou gebeuren.”

De Eindhovense rapper gebruikt altijd al comedy tussen zijn tracks door, maar nu de setting dansen onmogelijk maakt krijgen zijn vermakelijke praatjes nog meer waarde. „Ik ga veel praten, ik wil dit gewoon zo lang mogelijk rekken.” Dan blijkt maar weer het verschil tussen zijn amicale zelf en zijn donkere zelfbeeld in raps. Heeft hij net omstandig en grappig zijn liefde voor het publiek betuigd, barst hij los in de soepele flow van Altijd Alleen: „Was ik maar iemand anders dan degene die ik ben, de domme slungel achterin de klas die niemand kent.”

Hij excuseert zich vaak, dat hij „echt fucking nerveus” is. Zijn laatste optreden was ook in Utrecht, vorig jaar. „Ik doe dit al twaalf jaar, maar als je zo lang niets doet is de muscle memory voor sommige teksten weg.” Dus ja, soms vergeet hij stukken, maar dj Mucky helpt en ook zanger Shadi, zijn protegé, heeft een grote rol in de show. Diens bijdrage op prachtnummer Moeiteloos wordt hartstochtelijk meegezongen door de aanwezigen. Wat daarvoor de regels zijn is onduidelijk.

Springen

Het drietal op het podium vindt het oneerlijk dat zij wel mogen rondspringen, terwijl het publiek moet blijven zitten. De eerste oplossing voor dit probleem is volgens Fresku dat het „juridisich wel verdedigbaar is” om heel kort op te springen en meteen weer te gaan zitten. Party-track Kutkop leent zich er prima voor. De tweede oplossing is een luistersessie. De lichten gaan uit, Fresku en Shadi pakken er solidair een kruk bij. De uitverkorenen krijgen als eerste van de buitenwereld nieuwe nummers te horen, waaronder twee veelbelovende tracks van Shadi’s aanstaande debuut.

De hele avond balanceert Fresku tussen het respecteren van de regels en het ridiculiseren ervan. Als zijn tijd op het podium maximaal gerekt heeft en de avondklok nadert, sluit hij af met publieksfavoriet Twijfel. „Een beetje zachter!” roept hij als de bezoekers het sleutelwoord ‘Twijfelen!’ scanderen. Waarna het, zichtbaar tot zijn genoegen, nog wat harder uit honderdvijftig kelen klinkt.