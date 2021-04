FC Emmen versus de Super League

Het ongewassen vod hing maandenlang aan de kapstok, verscholen onder een niet gedragen jas. Nu mocht de clubsjaal eindelijk weer om de nek, op weg naar stadion De Oude Meerdijk van FC Emmen. De Drentse voetbalclub probeerde uit de klauwen te blijven van het degradatiemonster.

In het eenvoudige stadion zaten zo’n tweeduizend supporters. Meer mocht nog niet. Het dak wordt ouderwets ondersteund door pilaren en tussen twee tribunes door kun je bomen zien staan. Het stadion is mooi van lelijkheid. De fans malen er niet om, dit is het onderkomen van hun club.

Na al die wedstrijden met ingeblikt applaus op televisie kunnen de fans zelf weer lawaai maken rond het veld. De sfeer is weer zoals het was. Met tranen in de ogen zongen de supporters het clublied en in de pauze zetten ze hun tanden in lauw geworden snacks.

Michael de Leeuw is spits van beroep. Deze middag maakte hij een hattrick voor Emmen. Zijn tweede doelpunt was van grote schoonheid. Tussen verdedigers in plukte De Leeuw in volle sprint de bal uit de lucht, hij liet hem één keer stuiten en ramde de bal onder de lat in het doel.

Aan het juichen op de tribune zag ik voor wie voetbal bedoeld is. Voor de ‘hooligan’ van de Brigata Fanatico met het plastic bierglas tussen de lippen. Voor de trage senior die het beschermhoesje van zijn mobieltje had opengeklapt om iets te versturen. Voor twee meisjes die met hun hoofd maar net boven de reclameborden uitkwamen.

Na de 3-1 winst hing Drentse trots in het stadion. Zou de eenvoudige club dan toch misschien in de Eredivisie blijven?

Nog maar een paar dagen geleden bralden internationale patsers met hun borst naar voren over hun plan voor een Super League. Voetbal als exclusieve fruitautomaat voor de rijkste clubs uit Europa. Kleine, minder succesvolle clubs werden zonder pardon aan de kant geschoven.

FC Emmen gaf een vuistslag in het gezicht van die bedenkers van de Super League. De wedstrijd tegen Heracles toonde aan waar competitievoetbal ooit om begonnen is. Een club heeft een band met stad en streek, de spelers zijn aanraakbare voorbeelden voor voetballende jongens en meisjes uit de omgeving.

Trainer Dick Lukkien is precies uit het goede hout gesneden. In zijn zwarte coltrui oogde hij nuchter en betrouwbaar. Dat vinden ze fijn in Drenthe. Met zijn vlezige, ongeschoren tronie zou je zweren dat Lukkien doordeweeks de baas is van een plaatselijke slagerij waar de bal uit eigen keuken en het worstenbroodje furore maken.

Spits De Leeuw stond na afloop als man of the match voor een reclamebord van Coop. Op de tribune achter hem veegden supporters ondertussen hun krokettenvingers af aan hun broek. Ik kon het niet laten en keek op hun site naar de maaltijdaanbiedingen van de supermarktketen: bloemkool op zijn Hollands en plaatpizza met shoarma en ei.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.