Engelse clubs boycotten sociale media uit protest tegen racisme

Alle twintig Engelse voetbalclubs in de Premier League boycotten volgende week sociale media in reactie op racistische en discriminerende berichten op de platforms richting hun spelers. In een verklaring zeggen de clubs vanaf komende vrijdag tijdelijk geen gebruik meer te maken van Twitter, Facebook en Instagram. De boycot duurt tot maandag 3 mei. Naast spelers en trainers zullen ook scheidsrechters tijdelijk niets publiceren.

„Racisme in welke vorm dan ook is onacceptabel en we kunnen niet toestaan dat spelers en clubs blijvend hiermee te maken hebben op sociale media”, schrijft competitiedirecteur Richard Masters in de verklaring. Volgens Masters is de boycot in het leven geroepen om „duidelijk te maken dat sociale mediabedrijven meer moeten doen aan het uitbannen van rassenhaat”. Hij stelt de platformen „te blijven uitdagen” om meer actie te ondernemen tegen online discriminatie.

In februari riepen de clubs de bedrijven al op om de accounts te blokkeren van gebruikers die zich schuldig maakten aan racisme. De voetbalvertegenwoordigers verwijten de bedrijven nog steeds dat ze zich te passief opstellen tegen racisme en discriminatie op de platformen. Nadat spelers van Swansea City, Birmingham City en het Schotse Glasgow Rangers via sociale media met racisme werden geconfronteerd, stelden hun clubs eerder al een boycot van een week in.

Vorig jaar zomer kondigden honderden bedrijven, onder wie Coca Cola, Levis’s, Honda en Unilever, een tijdelijke advertentiestop aan omdat Facebook oogluikend racisme zou toestaan. De bedrijven riepen het plaform op meer te doen tegen haatberichten en desinformatie. Het was de grootste boycot ooit tegen Facebook, dat voor een groot deel teert op de inkomsten uit advertenties.

