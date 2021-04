Eindelijk weet Agnita wie die oude kranten bij haar bezorgde

Op een zaterdagochtend in oktober treft Agnita Jorna (58), office manager bij een onderzoeksbureau, een overvolle brievenbus aan. Naast haar eigen Volkskrant van die dag, liggen er drie kranten uit de jaren negentig in de bus. De kranten zijn netjes ingevouwen en ogen ongelezen. Waar ze vandaan komen, is haar een raadsel.

Jorna, bewoner van de Haarlemmerweg die langs het Amsterdamse Westerpark loopt, kijkt er van op maar laat het verder rusten. Als het de zaterdagen daarop steevast blijft gebeuren, licht ze eind januari uiteindelijk wijkagent Cees Venderbos (64) in.

De zaak intrigeert hem, en hij besluit er werk van te maken. Als wijkagent is het zijn taak te waarborgen dat „bewoners zich prettig voelen”, en Jorna vindt de overvloedige krantenbezorging een beetje „creepy”. Ze woont in een groot flatgebouw, en is de enige die de kranten ontvangt. Jorna: „Daardoor lijkt het persoonlijk.”

Tussen de „spookkranten” zitten exemplaren uit 1997, 1998 en 1999, maar ook recentere uitgaven van 2014 en 2015. De ‘jongste’ is een exemplaar van NRC van zaterdag 12 september 2020. Het zijn altijd zaterdagkranten, en dus „dikke pakketten”, van De Telegraaf, de Volkskrant of NRC.

Distributiecentrum

De verdenking gaat in eerste instantie uit naar de bezorger van de Volkskrant, waar Jorna een abonnement op heeft. De eerste kranten kreeg ze na een klacht over hem, omdat ze een keer geen krant had ontvangen. Bovendien zit de krant van die dag soms tussen twee oude kranten in - alsof ze tegelijkertijd bezorgd worden.

Wijkagent Venderbos besluit op een vroege ochtend bij Jorna’s brievenbus te gaan posten. Hij komt net te laat. Om 6.13 uur kijkt hij in haar brievenbus – daar liggen de kranten al in. Wat volgt is een zoektocht langs distributiecentra door de stad, die eindigt bij het centrum bij de Haarlemmer Houttuinen, van waaruit de kranten in Amsterdam-West worden bezorgd.

Eenmaal daar staat Venderbos voor een dichte deur. Net voor hij wil vertrekken komt er een busje aanscheuren. „Jij komt zeker voor die oude kranten?” vraagt de bestuurder direct. Hij is de directeur van het distributiecentrum, en heeft al klachten gehad van Jorna. Hij is ervan overtuigd dat zijn bezorger niet degene achter het mysterie is, maar wil hem best even bellen. Binnen een kwartiertje staat ook hij op de stoep.

Venderbos: „De bezorger hield vol dat hij het niet was. We wilden een kijkje nemen bij hem thuis, maar dat had hij liever niet. Zijn baas mocht wel mee en die heeft het huis gefilmd voor ons. Er was nergens een krant te bekennen.”

Plastic tas

De agent laat het er niet bij zitten, en besluit nogmaals te gaan posten. Dit keer neemt hij er een hele nacht voor, van middernacht tot 6.30 uur. Het is de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 april. Venderbos verstopt zich achter een elektriciteitskast, waar hij goed zicht heeft op de brievenbus van Jorna.

De uren verstrijken, zonder dat er iets gebeurt. Rond een uur of zes wordt Venderbos onrustig. Zijn dienst zit er bijna op, maar hij voelt er weinig voor om weg te gaan zonder een dader. Als hij zijn benen strekt door even op en neer over een brug te wandelen, ziet hij plots een man met een plastic tas lopen. De man loopt recht op Jorna’s brievenbus af, en inderdaad: uit de tas komen dikke krantenpakketten tevoorschijn, die in de bus verdwijnen. Venderbos snelt ernaartoe. Het is 6.05 uur.

„Politie”, zegt Venderbos als de man zich omdraait. „Is dat toevallig een krant van tien, twintig jaar geleden?”

„Ja, het zijn er twee.”

„Waarom doet u dat?”

„Ik moet mijn oude kranten hier opruimen.”

Venderbos staat tegenover een timide man van middelbare leeftijd, die van buiten Amsterdam komt. Ieder weekend reist hij af naar de Westerparkbuurt, waar hij vroeger zelf woonde. De man blijkt een dwangmatige tic te hebben, waardoor hij voor zijn gevoel iedere zaterdagochtend de kranten móét bezorgen in zijn oude buurt. Jorna is een toevallig slachtoffer: haar brievenbus zit linksboven, en is het makkelijkst te onthouden.

De ‘dader’ heeft zijn kranten de afgelopen tientallen jaren bewaard, en vond het nu eens tijd ze op te ruimen. Zijn vaste ritueel: langs bij Jorna, wachten tot de Jumbo open gaat voor een ontbijtje, en weer terug naar huis.

Goed gesprek

De man gaat vrijwillig met Venderbos mee naar het politiebureau. Venderbos: „Voor hulpverlening, niet als dader. Ik vond hem eigenlijk een beetje zielig.” Ze drinken een kop koffie en voeren een goed gesprek, waarin Venderbos uitlegt dat hij moet stoppen met de krantenbezorging. Jorna vindt het niet fijn, en technisch gezien kan hij aangeklaagd worden voor stalking. De man schrikt ervan en is schuldbewust: „Ik wilde nooit iemand angst aanjagen.”

De agent is blij het mysterie opgelost te hebben: „Ik ben al 48 jaar agent en ga bijna met pensioen, dat maakt het extra mooi nog zo’n zaak mee te maken.” De wijkagent in de stad waar de dader woont, is inmiddels ook op de hoogte gesteld. „Dan kan die af en toe bij hem langs gaan, om te kijken hoe het gaat.”

En Jorna? Die is vooral „opgelucht” door de ontrafeling. „Dat het niets persoonlijks was, en dat ik ze niet meer krijg - ik was een doorgeefluik naar de papierbak.”

Hoewel ze de kranten niet las, wierp ze wel af en toe een blik op de licht vergeelde voorpagina’s. „Grappig om een indruk van het tijdsbeeld van toen te krijgen.” De mooiste vond ze de Volkskrant van zaterdag 28 maart 1998, met Nelson Mandela en Bill Clinton op de voorpagina, samen in Mandela’s voormalige cel op Robbeneiland.

Ze roemt Venderbos voor zijn speurwerk. „De recherche heeft het veel te druk voor dit soort zaken, maar gelukkig zijn er wijkagenten. Zonder Cees [Venderbos] was het nooit opgelost.” Afgelopen weekenden ontving Jorna geen oude kranten.