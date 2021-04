Tienduizenden Fransen demonstreren tegen vrijuit gaan moordenaar Joodse vrouw

In Parijs en andere Fransen steden hebben zondagmiddag tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het oordeel van het Franse Hof van Cassatie in een antisemitische moordzaak, melden internationale persbureaus. De man die vier jaar geleden zijn 65-jarige Joodse buurvrouw Sarah Halimi mishandelde en van het balkon duwde, was volgens het hof vanwege langdurig cannabisgebruik volledig ontoerekeningsvatbaar tijdens zijn daad.

Kobili Traoré schreeuwde volgens getuigen ‘Allahu Akbar’ toen hij Halimi van het balkon duwde, Arabisch voor ‘God is groot’. Het hof erkent wel het antisemitisch motief in de zaak, maar stelde eerder deze maand dat de dader de dood van Halimi niet strafrechtelijk kan worden aangerekend. Traoré heeft bekend dat hij de orthodox-joodse Halimi heeft geduwd en verblijft sinds de moord in een psychiatrische kliniek.

Er waren volgens de politie zo’n 20.000 mensen op de been op de Place du Trocadéro bij de Eiffeltoren, deze zondag precies vier jaar na de moord op Sarah Halimi. Directeur Robert Ejnes van de Franse-Joodse organisatie CRIF was een van de aanwezigen. „De moordenaar wordt erkend als moordenaar, wordt erkend als antisemitisch, maar wordt niet veroordeeld”, zei hij tegen Euronews. „Dat is onacceptabel en maakt het voor de familie van Hamili heel moeilijk om zelfs maar te rouwen.”

Antisemitisme

Voor veel Franse Joden is het oordeel van het hof opnieuw een teken dat Frankrijk slecht omgaat met antisemitisme. Burgemeester Anne Hidalgo van Parijs deed ook mee aan de demonstratie en beloofde dat er ter nagedachtenis van Halimi een straat naar haar zal worden vernoemd. De Franse president Emmanuel Macron zei eerder dit jaar naar aanleiding van het oordeel van een lagere rechter dat de wet over drugsgebruik en ontoerekeningsvatbaarheid moet veranderen. Zijn minister van Justitie, Eric Dupond-Moretti, liet zondag op Twitter weten dat hij eind mei met een wetsvoorstel komt.

Ook in Nederland is op kleine schaal gedemonstreerd tegen de beslissing van de hoogste Franse rechter. Zowel in Amsterdam als bij de Franse ambassade in Den Haag, meldt de NOS.