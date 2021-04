Dodental bij brand in ziekenhuis Bagdad loopt op tot 82

Bij een brand in een ziekenhuis in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 82 mensen om het leven gekomen. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken zondagmiddag bekend aan internationale persbureaus. Er zijn inmiddels 110 gewonden gemeld. Er brak een brand uit bij ziekenhuis Ibn Khatib, waar op de intensive care-afdeling een zuurstoftank is ontploft. Daarna heeft het vuur zich kunnen verspreiden over het pand.

Het ziekenhuis was uitgerust voor de behandeling van coronapatiënten. Eerder op de dag stond het dodental nog op 27. De brand brak uit op een afdeling die bestemd was voor de intensive care van longpatiënten. In het ziekenhuis lagen honderden coronapatiënten aan de beademing, van hen zijn ondertussen tientallen overgebracht naar een ander ziekenhuis in de hoofdstad.

Nadat de brand ontstond, reden er veel ambulances richting het ziekenhuis om de patiënten over te hevelen naar andere locaties. Ook werden patiënten geëvacueerd. In totaal zouden daardoor negentig mensen gered zijn. De brandweer kon de vlammenzee moeilijk onder controle krijgen, maar inmiddels lijken ze meer vat te hebben op de brand.