Dit zijn de vier grote onzekerheden in het versoepelingsbeleid

Op de IC lagen 823 Covid-19-patiënten toen demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) afgelopen dinsdag aankondigden dat de terrassen weer opengaan en de avondklok wordt afgeschaft. Dat waren er niet minder dan toen het kabinet de avondklok aankondigde, exact drie maanden eerder, maar juist 144 patiënten méér. En dan tóch versoepelen?

Rutte wees die dinsdag op modelberekeningen van het RIVM. Die zouden aantonen dat het aantal IC-opnames de daaropvolgende week een dalende lijn moet gaan inzetten. En, zo had Jaap van Dissel van het RIVM eerder in de Tweede Kamer gezegd, zodra de daling is ingezet kan er voorzichtig versoepeld worden. Rutte vindt dat hij daarmee „een verantwoord risico” neemt.

De RIVM-modellen voorspellen al wekenlang dat de piek van de derde golf eind april wordt bereikt – het moment waarop het aantal ziekenhuisopnames zal gaan dalen. En dat is nog steeds zo, bleek afgelopen week uit een presentatie van Van Dissel in de Kamer. „De grafiek ziet er op zich positief uit.” Maar Van Dissel waarschuwde voor de grote onzekerheden. „In het model zitten de meest optimistische aannames. Dat kan wel eens tegenvallen.”

Rond de dikke lijn in de grafiek, die staat voor het meest waarschijnlijke scenario, ligt een dikke bandbreedte aan onzekerheid – met vooral een flinke bult aan de bovenkant, die waarschuwt dat het model rekening houdt met een stijging in het aantal IC-opnames, ook al is het een wat onwaarschijnlijker scenario. Dit zijn de vier belangrijke onzekerheden in het RIVM-model.

Vaccins: hoe goed werken ze?

Deze golf wordt niet gestopt met strenge maatregelen of een lockdown, zoals bij de eerdere coronagolven. Deze keer zijn het onder meer de vaccins die het verschil moeten maken. Dat de vaccins werken, is duidelijk in de verpleeghuizen: daar worden, tegen de algemene trend in, steeds minder mensen positief getest. En waar het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen, is er nauwelijks nog oversterfte.

Maar hoe goed het vaccin precies werkt, is nog onduidelijk. Dat kan per leeftijdsgroep en zelfs per land verschillen, doordat er bijvoorbeeld andere virusvarianten rondgaan. Daarnaast is de vraag of gevaccineerden anderen ook niet meer kunnen besmetten. Het RIVM gaat ervan uit dat dat zo is, maar het is mogelijk dat een infectie wel wordt voorkomen maar dat gevaccineerde mensen toch nog virusdeeltjes in de keel hebben en dus anderen kunnen aansteken.

Ook is nog niet helemaal duidelijk hoeveel mensen er precies zijn gevaccineerd. Zo loopt bij huisartsen de registratie achter. Daardoor is ook onduidelijk hoeveel zestigers hun prik met AstraZeneca hebben geweigerd na bekend werd dat er zeer zeldzame bijwerkingen kunnen optreden.

Immuniteit: hoe lang ben je beschermd na corona?

Sommige mensen hebben immuniteit opgebouwd omdat ze al besmet zijn geweest. Inmiddels zijn er naar schatting vier miljoen mensen in Nederland die al corona hebben gehad en op die manier enige bescherming hebben.

In de modellen gaat het RIVM ervan uit dat iedereen die het virus heeft gehad ook nu nog immuun is – ook als dat bijvoorbeeld meer dan een jaar geleden is geweest. Van Dissel haalt daarbij een onderzoek aan onder Britse artsen en verpleegkundigen, die al eerder besmet waren geweest. Daaruit kwam „een relatief gunstig beeld” over herbesmetting – dat kwam onder die groep weinig voor. Maar hoe lang die bescherming precies duurt, is onduidelijk. Als het korter dan een jaar blijkt te zijn, is het aantal mensen dat daadwerkelijk beschermd is veel kleiner dan wordt aangenomen.

Seizoenen: hoeveel invloed hebben die op de pandemie?

Een andere belangrijke factor die voor de kanteling in het aantal ziekenhuisopnames moet zorgen, is de seizoensinvloed. Het idee is dat het coronavirus, net als de griep, beter gedijt in de winter en minder goed in de zomer. Bovendien vinden door warmere temperaturen in de zomer meer sociale contacten plaats in de buitenlucht, waar de kans op besmetting kleiner is.

In heel Europa was het virus afgelopen zomer minder aanwezig. In Nederland, bijvoorbeeld, waren er zomerdagen dat maar één Covid-19-patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen en er nog geen vijftig mensen positief testten op het coronavirus.

Sinds begin dit jaar heeft het RIVM dat seizoenseffect ook in de modellen verwerkt. Maar omdat de pandemie ‘pas’ één vol jaar meegaat, is nog onduidelijk hoe groot het invloed van de seizoenen precies is – als dat effect er al is, zeggen modelleurs er vaak waarschuwend bij. Vorig jaar gingen er in heel Europa strenge lockdowns aan die coronaluwe zomer vooraf. Die werden tot het begin van de zomer gehandhaafd – in Nederland tot 1 juni – waardoor de infectiegraad al tot een heel laag niveau was beperkt.

Maatregelen: worden die nog wel goed nageleefd?

Het model gaat ervan uit dat iedereen zich ongeveer even goed aan de maatregelen houdt als nu het geval is. Maar daarover maakt Van Dissel zich zorgen: „Iedereen is wel klaar met het virus.” Uit onderzoek van de gedragsunit van het RIVM blijkt ook dat steeds meer mensen het moeilijk vinden om zich aan sommige maatregelen te houden. Zo werken mensen steeds minder thuis en gaan ze vaker op bezoek bij familie en vrienden.

Het OMT waarschuwt bovendien voor ‘pilotevenementen’ waarbij mensen die zich vooraf laten testen bij elkaar kunnen komen in bijvoorbeeld een pretpark of theater. Ook die zijn niet in de modelleringen meegenomen, terwijl ze wel voor nieuwe besmettingen kunnen zorgen.