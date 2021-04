‘De naald glijdt in mijn arm en ik haal opgelucht adem’

Ook veel buitenlandse correspondenten van NRC kampen al meer dan een jaar met reisbeperkingen en quarantaineplicht. Ook zij kijken reikhalzend uit naar een vaccin. Hoe verlopen de vaccinatiecampagnes op hun standplaatsen?

Garrie van Pinxteren, Beijing

China: Knarsetandend aan de Sinopharm





China weet hoe het mensen aan de vaccins krijgt. Zo goed zelfs dat ik me toch maar heb laten inenten.

Ik kreeg een vaccin van het Chinese staatsbedrijf Sinopharm. Dat heeft in elk geval een iets betere naam dan de vaccins van het privébedrijf Sinovac. Maar van geen enkel Chinees vaccin zijn tot nu toe de resultaten gepubliceerd van de belangrijke derde testfase. Niet echt geruststellend.

In heel China, met zijn 1,4 miljard inwoners, werden begin deze week 27 nieuwe gevallen van corona gemeld. Dat is inclusief de asymptomatische gevallen. Het gaat vrijwel steeds om mensen die uit het buitenland zijn teruggekeerd. De kans dat ik in China besmet raak, is dus heel erg klein.

Toch laat ik me inenten. Niet omdat ik het een goed vaccin vind, evenmin omdat ik hier veel kans loop besmet te raken. Ik neem de prik omdat ik weer wil kunnen reizen buiten China. Sommige Chinese ambassades meldden vorige maand dat mensen die gevaccineerd zijn iets makkelijker terug naar China kunnen komen. Maar: dat geldt tot nu toe alleen als ze zijn ingeënt met een Chinees vaccin. Ik hoop dus dat dit vaccin me daarbij gaat helpen, maar garanties zijn er niet.

Ik ben er trouwens nog vrij laat mee. Oorspronkelijk kwamen alleen mensen tussen de 18 en 59 in aanmerking, en ik ben ouder. Nu mag ik wel: kennelijk durven de Chinese autoriteiten het risico inmiddels aan. Op welke gronden? Geen idee.

Ik heb me laten prikken in een kliniek waar vooral buitenlanders komen. Het kostte niets en het proces verliep soepel. Binnen twee minuten stond in mijn gezondheidsapp dat ik mijn eerste dosis had gehad. In die app staan ook al mijn persoonlijke gegevens en een foto van mijn paspoort. China heeft al aangeboden om de WHO te helpen bij het ontwikkelen van een internationaal vaccinatiepaspoort op basis van deze Chinese app. Heel veel aandacht voor privacy heeft China daarbij niet.

Ik heb er best over geaarzeld, over die prik. Maar ik heb mijn familie nu al ruim een jaar niet gezien, en mijn vader is inmiddels 94. Daarom heb ik het toch gedaan. Knarsetandend, dat wel.

Jannie Schipper, Jeruzalem

Israël: een prik met muziek

Op de kalmerende klanken van dwarsfluit en piano schuifel ik begin maart mee in de rij naar de beloofde verlossing: mijn tweede prik. Israël doet er alles aan om iedereen aan de Pfizerspuit te krijgen. Per doelgroep zijn lokkertjes bedacht – dit ziekenhuis in Jeruzalem trakteert de diplomaten, journalisten en andere expats op klassieke muziek, een café in hartje Tel Aviv werd omgetoverd tot vaccinatiebar en in een arme, religieuze wijk was er een gratis maaltijd.

„Goedemorgen, bent u al gevaccineerd?” Op het vliegveld spreekt een meisje in mantelpak net gelande reizigers aan. Wie nee zegt, wordt naar een bouwkeet gebonjourd waar verpleegkundigen van een grote verzekeraar klaarstaan. Alle Israëliërs zijn verplicht aangesloten bij één van de vier grote ziekenfondsen.

Die structuur is een van de redenen dat het vaccineren hier sneller gaat dan waar ook ter wereld. De belangrijkste factor blijft dat er geen tekort aan vaccins is. Premier Netanyahu zou de directeur van fabrikant Pfizer dertig keer hebben gebeld om Israël als mondiale proeftuin te promoten. Iedereen boven de zestien heeft inmiddels twee prikjes kunnen halen. Ook buitenlandse inwoners krijgen het vaccin – soms met wat logistiek gedoe, maar zonder kosten.

Terugkerende Europeanen geloven hun ogen niet tijdens hun eerste dagje Tel Aviv na hun verplichte quarantaine. De volle terrassen en dansende mensen staan in contrast met de stille straten en sombere voorspellingen van thuis. In Israël is het aantal nieuwe gevallen per dag gedaald tot enkele tientallen. De scholen zijn weer volledig open, buiten mogen de mondkapjes af. Uit eten of een filmpje pakken? Alleen even je „groene label” laten zien. Met privacy neemt men het hier niet zo nauw – voor een concertkaartje of dansles moeten we van tevoren ons vaccinatiebewijs mailen.

Aan de Palestijnse kant van de afscheidingsmuur is het beeld grimmiger. Ziekenhuizen zijn overvol, de vaccinatiecampagne komt langzaam op gang. Internationale organisaties roepen Israël op meer te doen.

Koen Greven, Madrid

Spanje: vaccineren als verkiezingsthema

‘Journalistiek’ mag in Spanje misschien wel als een essentieel beroep worden gezien, maar niet dusdanig dat de buitenlandse correspondent bij het vaccineren voorrang krijgt. Navraag bij de regering leerde dat er voor deze groep geen uitzonderingen zijn. Deze 49-jarige correspondent heeft dus geen direct zicht op een verlossende prik van Pfizer, AstraZeneca of Johnson & Johnson. Het is wachten op een berichtje van de lokale gezondheidszorg. Tot die tijd gaat aan vrijwel iedere reportage een test vooraf. Tot dusverre allemaal negatief.

Het vaccineren is per regio verschillend. Vooralsnog worden er in mijn regio Madrid niet of nauwelijks inwoners van onder de zestig jaar gevaccineerd. Op dit moment zijn de Madrilenen tussen de 60 en 65 jaar aan de beurt. Maar een deel van hen slaat de vaccinatie met AstraZeneca uit angst om bijwerkingen af.

Zoals het er nu naar uitziet zal Spanje begin mei meer dan vijf miljoen personen met een tweede vaccinatie hebben ingeënt. De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft aangekondigd dat in augustus 33 van Spanjes 47 miljoen inwoners een tweede prik zullen hebben gehad. De kans dat ik daarbij zit lijkt me aanzienlijk, maar zeker weten doe ik het niet.

Het vaccineren maakt inmiddels onderdeel uit van de campagne voor de regionale verkiezingen van 4 mei in Madrid. Volgens de huidige regiopresident Isabel Ayuso is massaal vaccineren de snelste weg naar de normalisatie van de samenleving. De kritiek van de linkse oppositie dat ze de economie laat prevaleren boven de zorg wuift ze van de hand. Ayuso zorgde er het afgelopen jaar voor dat de horeca in de Spaanse hoofdstad open kon blijven. Daardoor veranderde de stad met de zwaarste maatregelen van Europa in maart en april 2020 in hét uitgangscentrum in de eerste maanden van 2021. Het aantal besmettingen en doden door corona ligt in Madrid wel iets hoger dan in andere Spaanse steden waar een strenger regime geldt.

Gert Van Langendonck, Parijs

Frankrijk: twijfels over AstraZeneca

Ik heb een afspraak om gevaccineerd te worden in Parijs op 27 april. Het enige probleem: het is met AstraZeneca.

Na een tergend traag begin is het vaccineren in Frankrijk op dreef gekomen. Op 8 april nam het land de kaap van de tien miljoen gevaccineerden. (Die werd wel op de voet gevolgd door de kaap van de honderdduizend doden door Covid-19 op 15 april.)

Frankrijk heeft met de website doctolib.fr een goed functionerend systeem om allerlei medische afspraken te boeken, en dat is waar de zoektocht naar een vaccin voor veel Fransen begint.

Eerst gaat dat goed: je ziet hopen afspraken verschijnen binnen een paar dagen. Maar zodra je op zo’n afspraak klikt verspringt hij naar een datum in mei, juni of later. Of je krijgt deze boodschap te zien: „Er is momenteel geen afspraak beschikbaar maar de komende dagen zullen nieuwe afspraken online worden gezet.” Het is een spelletje whac-a-mole.

Officieel mag je in Frankrijk je vaccin niet kiezen, maar ik heb de indruk dat dat toch een beetje kan. Als je op een afspraak klikt, staat er telkens bij om welk vaccin het gaat. Dus na een hoop klikken moet het wel mogelijk zijn om een afspraak te maken op de plek die het vaccin heeft dat jouw voorkeur geniet. (Voor de meeste mensen: Pfizer-BioNTech.)