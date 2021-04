Criminelen infiltreren in rederijen in de Rotterdamse haven

Drugscriminelen infiltreren continu en op grote schaal in de internationale rederijen die verantwoordelijk zijn voor het transport van containers naar de Rotterdamse haven. „De corruptie in de haven beperkt zich allang niet meer tot de douane en is veel groter dan mensen denken”, stelt districtschef Jan Janse van de Zeehavenpolitie .

Uit recente onderzoeken van de Zeehavenpolitie blijkt volgens Janse dat de georganiseerde misdaad de juiste mensen bij rederijen „plat” hebben. De criminelen positioneren handlangers op belangrijke plekken waardoor zij op grote schaal drugssmokkel kunnen faciliteren. De drugsorganisaties richten zich onder andere op grote reders zoals MSC, Maersk, Hapag Lloyd en CMA CGM die op Zuid-Amerika varen.

Distributieland

Als distributieland vervult Nederland een centrale rol in de Europese cocaïnehandel. De onderschepte hoeveelheid groeit jaarlijks. Vorig jaar werd een record van 40.900 kilo cocaïne in de haven in beslag genomen door het Hit And Run Cargo (HARC)-team van de politie, douane en FIOD. In 2014 was dat nog 7.575 kilo. De straatprijs is desondanks al jaren hetzelfde.

Veel gesmokkelde drugs worden nadat containers aan land zijn gebracht door ‘uithalers’ het haventerrein afgevoerd. Vorig jaar arresteerde de Zeehavenpolitie zo’n driehonderd uithalers. Hoewel de haven met hekken, toegangspoorten en identificatiesystemen is beveiligd weten deze uithalers zich nog massaal toegang tot het terrein te verschaffen. De meest recente methode is volgens Janse dat zij zich in een lege container het haventerrein op laten smokkelen. „Dat kan alleen als iemand bij de rederij je helpt.”

Pakketten coke in zee

Bij rederij MSC was het probleem zo groot dat de Nederlandse en Belgische autoriteiten enkele jaren geleden dreigden een schip van de reder aan de ketting te leggen, bevestigt Janse. Schepen van MSC kwamen in beeld bij onderzoeken naar ‘drop off’-drugssmokkel. Daarbij worden pakketten cocaïne vanaf een containerschip in het water gegooid en opgevist door kleinere schepen. In een van die zaken is de bemanning van een kotter uit Urk veroordeeld.

Een van die bemanningsleden was een Montenegrijn. De organisatoren achter dit drugstransport spraken over een „drugslijn” van „Joego’s” die gebruik maakten van mensen „uit Montenegro”.

„MSC stond bekend vanwege drop-offs. MSC werkte met Montenegrijnse bemanningen en die werden daarvan verdacht”, zegt Janse. Bij een van de grootste drugsvangsten ooit in de Verenigde Staten werd in 2019 20.000 kilo cocaïne op een MSC-schip aangetroffen. Bemanningsleden van het schip, dat onderweg was naar Rotterdam, werden betrapt op het op zee overladen van cocaïne op speedboten. Vijf van de acht die schuld hebben bekend zijn Montenegrijnen.

MSC gaat desgevraagd niet in op het probleem met Montenegrijnse bemanningsleden. De Zwitserse rederij stelt in een reactie „een zerotolarancebeleid” te voeren tegen drugssmokkel en jaarlijks „tientallen miljoenen te investeren” in de aanpak ervan. Volgens de Zeehavenpolitie heeft MSC het drop-off-probleem aangepakt en komt de smokkelmethode veel minder voor.

Geen uitbreiding van het team

Criminele infiltratie vindt niet enkel bij rederijen plaats. Vorig jaar raakte het particuliere beveiligingsbedrijf Securitas in opspraak vanwege betrokkenheid van medewerkers bij drugssmokkel. Ook containerterminals en transportbedrijven zijn volgens Janse „op grote schaal” gecorrumpeerd. Volgens de politiechef zitten de meeste grote havenbedrijven ernstig met de corruptieproblemen in hun maag. Janse pleit daarom voor meer samenwerking.

Janse stelt dat het HARC-team de groei van de drugssmokkel niet kan bijbenen en daardoor veel onderzoeken laat lopen. Terwijl de hoeveelheid onderschepte cocaïne sinds 2014 vervijfvoudigde bleef de bezetting van het HARC-team met achttien man gelijk.

Ook de politie zelf kan nog veel effectiever te werk gaan. Sinds 2014 is de in beslag genomen cocaïne meer dan vervijfvoudigd, maar het HARC-team telt al sinds 2014 achttien personen. Door de groei van de drugssmokkel kan het HARC-team volgens Janse circa zestig van de 130 à 140 jaarlijkse drugsvangsten niet onderzoeken: „Daardoor wordt ongelooflijk veel relevantie informatie gemist, ook over corruptie”. De smokkelmethodes en betrokken bedrijven worden niet in kaart gebracht en kunnen dus ook niet de pas worden afgesneden.

