Zeker 27 doden bij brand in ziekenhuis in Bagdad voor coronapatiënten

Bij een brand in een ziekenhuis in Bagdad dat was uitgerust voor de behandeling van coronapatiënten zijn zaterdag zeker 27 mensen omgekomen en 46 anderen gewond geraakt. Dat meldt Reuters op basis van medische bronnen van drie andere ziekenhuizen in de omgeving.

De brand bij het Ibn Khalib ziekenhuis in het zuidoosten van de Iraakse hoofdstad is volgens de bronnen veroorzaakt door een explosie van een zuurstoftank. Volgens het hoofd van de Iraakse burgerveiligheidseenheid brak de brand uit op de verdieping die was bestemd voor de intensive care voor longpatiënten. Het vuur zou inmiddels zijn geblust.

Een groot aantal ambulances kwam op het ziekenhuis af om gewonden naar andere ziekenhuizen te brengen. Ook patiënten die niet gewond raakten bij de brand werden geëvacueerd. Negentig mensen zouden zijn gered, op een totaal van 120.